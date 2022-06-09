I migliori accessori Nike per il nuoto

Sei Nike Essentials per nuovi appassionati di nuoto
Guida all'acquisto
Prima della prossima sessione in piscina, fai scorta di articoli Nike per il nuoto per ottenere il massimo dal tuo allenamento.
Il nuoto è un eccellente esercizio cardiovascolare per tutto il corpo, e poiché è in grado di aumentare la frequenza cardiaca senza l'impatto del running, è una valida opzione di cross-training. Quando nuoti, raccogli i benefici dell'esercizio aerobico ad alta intensità, ma concedi anche una pausa al corpo.
Che tu stia imparando a nuotare, iniziando una nuova routine di vasche o integrando il tuo programma di allenamento con una sessione di nuoto occasionale, non ti basterà solo un costume da bagno per dare il meglio in acqua. Ecco sei articoli indispensabili per il nuoto da avere a portata di mano per un allenamento in piscina.
1.Costume da bagno
La maggior parte dei costumi da bagno può andar bene, ma un allenamento di nuoto richiede un costume della taglia giusta che offra sostegno e resti al suo posto quando ti tuffi in piscina o fai una virata. Per i modelli da donna, cerca un costume intero con un'ottima aderenza o un top per bikini che offra un sostegno adeguato. Crossback Bikini Top di Nike Women, ad esempio, ha le coppe rimovibili e traforate in mesh traspirante per un sostegno maggiore e un'asciugatura rapida.
Per i modelli da uomo, se desideri un po' più di resistenza in acqua, un normale costume da bagno andrà bene, ma ricorda di fissare la coulisse regolabile prima di tuffarti. Se preferisci meno resistenza aerodinamica in acqua, scegli i jammer o gli slip per il nuoto aderenti.
2.Occhialini
Gli occhialini sono essenziali per tenere l'acqua lontana dagli occhi. La collezione Nike Swim offre occhialini per uomo, donna e bambini in vari colori, oltre alle rispettive custodie per proteggerli dai graffi. Se prevedi di nuotare in una piscina all'aperto o in acque libere, scegli un paio di occhialini colorati per ridurre il riverbero e l'esposizione ai raggi UV. Su molti modelli il ponte nasale è personalizzabile per un'aderenza ottimale.
3.Cuffia
Col tempo, il cloro presente nelle piscine può seccare e danneggiare i capelli, quindi è preferibile indossare una cuffia per proteggerli. Senza contare che le cuffie riducono la resistenza aerodinamica e tengono i capelli lontani dal viso, dagli occhi... e dalla piscina. Le cuffie Nike sono realizzate in silicone e disponibili in vari colori; ci sono anche in una misura più grande per chi ha i capelli lunghi o ricci e voluminosi. L'hijab da nuoto della collezione Nike Victory da donna offre una maggiore copertura e ha una fascia all'interno che tiene a posto i capelli.
4.Tavoletta o pull buoy
Per portare le sessioni di nuoto a un livello superiore, considera la possibilità di usare una tavoletta per esercitarti nella battuta e sviluppare forza nelle gambe e nella parte superiore del corpo. Nike offre una tavoletta compatta e facile da trasportare, utilizzabile anche come pull buoy da posizionare tra le gambe per tenerle a galla mentre ti concentri sulla tecnica e sulla parte superiore del corpo.
5.Pinne
Le pinne sono un altro accessorio perfetto per migliorare un allenamento di nuoto e ottimizzare efficienza e velocità delle battute. Le superfici rigate ai lati delle pale, associate alle parti più morbide e flessibili, ti aiutano a generare la massima propulsione a ogni battuta. La punta aperta e le scanalature all'estremità della pala assicurano una calzata confortevole. Nike offre una selezione di eleganti pinne nere con dettagli dai colori vivaci.
6.Borsa per accessori da nuoto
Una borsa in cui portare asciugamano, costume da bagno, occhialini e tutto ciò che ti occorre per nuotare può essere decisamente utile. Nike propone varie borse, con lo spazio per ogni accessorio e traforate per drenare l'acqua, in modo che costume, asciugamano e altri articoli possano asciugarsi rapidamente anche se riposti all'interno.
Testo di Emilia Benton