I migliori accessori Nike per il nuoto

La maggior parte dei costumi da bagno può andar bene, ma un allenamento di nuoto richiede un costume della taglia giusta che offra sostegno e resti al suo posto quando ti tuffi in piscina o fai una virata. Per i modelli da donna, cerca un costume intero con un'ottima aderenza o un top per bikini che offra un sostegno adeguato. Crossback Bikini Top di Nike Women, ad esempio, ha le coppe rimovibili e traforate in mesh traspirante per un sostegno maggiore e un'asciugatura rapida.

Per i modelli da uomo, se desideri un po' più di resistenza in acqua, un normale costume da bagno andrà bene, ma ricorda di fissare la coulisse regolabile prima di tuffarti. Se preferisci meno resistenza aerodinamica in acqua, scegli i jammer o gli slip per il nuoto aderenti.