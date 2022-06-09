I migliori accessori Nike per il nuoto

Col tempo, il cloro presente nelle piscine può seccare e danneggiare i capelli, quindi è preferibile indossare una cuffia per proteggerli. Senza contare che le cuffie riducono la resistenza aerodinamica e tengono i capelli lontani dal viso, dagli occhi... e dalla piscina. Le cuffie Nike sono realizzate in silicone e disponibili in vari colori; ci sono anche in una misura più grande per chi ha i capelli lunghi o ricci e voluminosi. L'hijab da nuoto della collezione Nike Victory da donna offre una maggiore copertura e ha una fascia all'interno che tiene a posto i capelli.