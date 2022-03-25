Migliori articoli da golf Nike per principianti

I 10 articoli Nike indispensabili per chi comincia a giocare a golf
Guida all'acquisto
Quando si sceglie un nuovo sport, servono tanta pratica e i giusti accessori. Scopri i migliori accessori Nike per il golf e preparati al tuo primo giorno sul green.
La prima cosa che i nuovi golfisti fanno è acquistare le mazze e le palle da golf: dopotutto, sono essenziali per giocare. Esistono, però, molti altri accessori utili. Per ottenere il massimo dalla tua prossima partita e giocare sentendoti a tuo agio, dai un'occhiata a questa lista di accessori essenziali per principianti, utili in tutte le condizioni.
10 articoli Nike indispensabili per i principianti del golf
1.Borsa da golf
Per trasportare comodamente le mazze, sia quando cammini che quando usi una golf cart, cerca una borsa da golf con una doppia cinghia anatomica. In questo modo il peso delle mazze è distribuito, per una sensazione di maggiore equilibrio sul corpo. Le borse con tasche resistenti all'acqua sono particolarmente utili in caso di pioggia. Puoi usarle per tenere a portata di mano gli oggetti di valore, e la protezione per la pioggia tiene al riparo le mazze da golf.
2.Guanti da golf
I guanti da golf evitano la formazione di vesciche e garantiscono l'aderenza necessaria per non far scivolare la mazza. Questo è utile soprattutto se le mani sono sudate o quando giochi in climi caldi e umidi. I guanti da golf Nike sono realizzati in pelle morbida e resistente e progettati per essere traspiranti, grazie agli inserti traforati sul dorso della mano.
3.Cappello o visiera
Come per qualsiasi sport o attività outdoor, un cappello o una visiera servono per proteggersi dal sole. Quando giochi a golf, avere il sole negli occhi può compromettere le tue prestazioni. I berretti da golf, le visiere e i cappelli a falda larga Nike realizzati con materiali traspiranti mantengono la pelle della testa fresca e asciutta, e sono una bella aggiunta al tuo guardaroba da golf. Ricorda, però, che non va bene un cappello qualsiasi.
4.Occhiali da sole
Gli occhiali da sole sono un altro accessorio fondamentale che protegge gli occhi e la pelle dal sole. Va bene qualsiasi paio di occhiali da sole leggero e ben aderente, e le lenti polarizzate sono ideali per eliminare il fastidioso riflesso dell'acqua o della neve.
5.Borraccia
Per una lunga giornata sul green, idratarsi è importantissimo. Una borraccia può essere riposta facilmente nelle tasche della borsa da golf. Cerca una borraccia termica, così avrai sempre una bevanda rinfrescante.
6.Scarpe da golf
I nuovi golfisti devono sapere che, durante una partita, staranno tanto tempo in piedi e cammineranno molto. La lunghezza di un normale campo da 18 buche può variare tra i 5.700 e i 6.400 metri, ovvero tra i cinque e i sei chilometri. Le scarpe da golf supportano il piede con un maggiore livello di ammortizzazione, trazione e impermeabilità, per respingere l'umidità causata dalla pioggia o dalla rugiada.
7.T-shirt o polo da golf
Prima di dirigerti verso il campo da golf, controlla se è richiesto un abbigliamento specifico. Spesso, i club richiedono agli uomini di indossare una camicia con colletto e dei pantaloni, che le donne possono sostituire con una gonna. L'abbigliamento da golf Nike è progettato per adattarsi alle esigenze di stile di questo sport. Inoltre, offre vantaggi in termini di comfort e prestazioni, come la rapida evaporazione dell'umidità, la traspirabilità e l'elasticità, per darti tutta la libertà di movimento di cui hai bisogno durante lo swing. Per una versione moderna della classica camicia con colletto, scegli un modello con colletto piatto.
8.Pantaloni o gonna da golf
A seconda delle condizioni climatiche e delle regole del club, gli uomini in genere indossano pantaloni o pantaloncini da golf, mentre le donne scelgono gonne, pantaloncini o pantaloni. Controlla le regole del tuo club per quanto riguarda l'abbigliamento, quindi scegli i capi più comodi e traspiranti. I modelli Nike Dri-FIT allontanano il sudore, mentre per le giornate più fredde puoi optare per i pantaloni Nike Therma-FIT. Una buona idea è quella di avere a disposizione diversi modelli, da abbinare alla camicia da golf che indosserai e da scegliere in base alle condizioni meteo della giornata.
9.Cintura
Una cintura può completare il tuo outfit o tenere saldi i pantaloni durante lo swing, perciò è un buon accessorio opzionale da possedere. Le cinture da golf Nike sono disponibili in tessuto, tessuto elasticizzato e pelle, e sono tutte progettate per garantire il massimo comfort e consentire un'ampia gamma di movimenti. Ciascuna è dotata di una fibbia in metallo regolabile per una vestibilità personalizzata.
10.Giacca da golf
I principianti che desiderano stabilire una normale routine di golf non devono farsi scoraggiare dalle mattinate più fredde o dalla pioggia. Uno smanicato o una giacca isolante o in fleece ti protegge dal maltempo, così puoi concentrarti sulla partita. Nike offre modelli per ogni condizione climatica, dai materiali antistrappo convertibili fino ai cappotti coibentati con finitura impermeabile. I modelli Nike Therma-FIT sono stati progettati appositamente per trattenere il calore senza aggiungere peso, così da stare al caldo senza dover indossare una giacca pesante.
Domande frequenti
Quali accessori dovrebbero comprare i nuovi golfisti?
Per iniziare, acquista un set da 8, 9 o 10 mazze, una decina di palle e una borsa comoda con cui trasportare tutto. Scegli anche un paio di scarpe da golf comode e che offrano il giusto supporto al piede, e dei capi essenziali che tengano la pelle fresca e asciutta, adatti al codice di abbigliamento del campo da golf. Quando splende il sole, applica della crema solare sulla pelle esposta e ricordati di idratarti per tutta la durata della partita.
Quante mazze dovrebbe avere con sé un principiante?
Mentre perfezionano le proprie abilità nel golf, i principianti possono iniziare con 8, 9 o 10 mazze. Se non vuoi investire in un nuovo set di mazze, potresti noleggiarle o cercarne di usate per risparmiare un po'.