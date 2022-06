Faccia a faccia: Napheesa Collier e Sylvia Fowles

NC: Sono uscita dalle superiori meno di 10 anni fa, ma a quei tempi non si vedeva ancora quello che sono in grado di fare oggi. Arike [Ogunbowale] è quel tipo di cestista. I suoi movimenti mi sono sempre sembrati incredibili. Ma ora vedi chiunque muoversi così alle superiori. Hanno grandissime capacità, perfezionano il loro gioco, e non si tratta solo di capacità atletiche.



SF: Penso che stiamo vedendo un assaggio di ciò che potrebbe essere la WNBA tra un paio d'anni, proprio come ha detto Phee in relazione al livello di talento espresso dalle cestiste delle scuole superiori, ma anche la rapidità. Saltano più in alto, si muovono più velocemente.



NC: Le schiacciate! Tutte schiacciano ora.



SF: Sì! Quando eravamo alle superiori, solo io e Candace [Parker] facevamo le schiacciate. Ma nei prossimi cinque anni nel campionato, vedremo sicuramente molte altre ragazze schiacciare. È impressionante! Napheesa mi chiede di schiacciare a ogni partita. Innanzitutto, è troppo dispendioso. E ho tre persone attaccate a me, a volte non ho neanche l'energia per saltare.



NC: Fallo come primo tiro della partita, allora, quando sei fresca.



SF: Sei egoista. Vedi con chi ho a che fare? Pensa solo a se stessa. [Ride] Ma ci sono molte più giovani talentuose e atletiche che cambieranno le regole nei prossimi cinque anni. Non credo che le 144 presenze da titolare saranno sufficienti per arginare tutto il talento in arrivo. Non vedo l'ora di sedermi a guardare, perché non ho intenzione di subire le schiacciate di nessuno.