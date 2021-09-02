Nuove vittorie: Eliud Kipchoge
Atlete* e atleti*
La sua storica maratona in 1:59:40 è stata solo l'inizio. Ora, Eliud Kipchoge utilizza i suoi traguardi sovrumani per ispirare le persone di tutto il mondo a riconsiderare il proprio potenziale.
In ritiro dorme sempre nella parte superiore del letto a castello. Ama la musica di Kelly Clarkson. E sta ispirando un movimento mondiale che va ben oltre lo sport. L'ascesa di Eliud Kipchoge a leggenda è stata siglata quando ha infranto la mitica barriera delle due ore nella maratona. Oggi, chi lo conosce condivide un ritratto intimo di una leggenda che sta ridefinendo il concetto di successo.
Un eroe umile
Quando Gloria Kosgei, avvocato nella città natale di Eliud Kipchoge in Kenya, Eldoret, ha incontrato per la prima volta il leggendario maratoneta, lui ha fatto una cosa che l'ha colta di sorpresa: si è presentato.
"La prima volta che ci siamo incontrati, è stato molto cordiale. Mi ha detto: 'Gloria, mi chiamo Eliud'. Doveva presentarsi. Chi non conosce Eliud?" dice, ridendo.
Ora amica intima di Kipchoge, Gloria rivela la modestia del corridore, caratteristica che gli è valsa adorazione e rispetto nel suo paese di origine e non solo.
"Tutti parlano della sua umiltà", afferma Gloria. "In Kenya, abbiamo molti grandi atleti, ma trovare un atleta della sua classe con la sua umiltà è qualcosa di raro. Non è alla ricerca di trattamenti particolari, fa la fila come tutti noi. Eliud è un atleta di alto profilo, ma non si considera tale. Ti dice: 'Sono Eliud. Non c'è altro'."
"Eliud è un atleta di alto profilo, ma non si considera tale. Ti dice: 'Sono Eliud. Non c'è nient'altro'."
Richard Cheruiyot, avvocato di Kipchoge, lo conosce da più tempo di molti altri. Anche lui vive a Eldoret, ha un rapporto stretto con Eliud da oltre 20 anni e afferma che, nonostante il successo, l'atteggiamento di Kipchoge, e dove dorme, non sono cambiati.
"Agli inizi, quando era ancora sconosciuto, andava al ritiro di atletica a Kaptagat, in Kenya. È diventato un campione del mondo, ma va ancora a quel ritiro e dorme nel letto superiore del letto a castello. Non ci vede niente di strano", afferma Richard, disorientato dal suo cliente e amico.
"Fuori dal camp, per via della sua popolarità, tende a diventare una sorta di magnete. Le persone gli si accalcano intorno facendo domande o chiedendogli un selfie, e non l'ho mai visto allontanare nessuno".
La costanza è fondamentale
Kipchoge incarna un altro tratto che ispira coloro che lo conoscono: una disciplina incrollabile. Emilie Mullier Charrier, agente immobiliare e maratoneta che vive a Berlino e che lo ha conosciuto alla maratona di Berlino del 2018, afferma che l'incontro con Kipchoge l'ha motivata ad allenarsi più seriamente. Il risultato? Ha abbassato di un'ora il suo tempo nella maratona. Ma i vantaggi di questa mentalità vanno ben oltre l'allenamento.
"Eliud mi ha influenzato molto", afferma. "Quando vedi la sua disciplina, la sua costanza e la sua dedizione alla corsa, vuoi fare lo stesso. Applico ciò che fa lui nella corsa anche alla mia vita professionale. Avere sempre un piano, un programma, fare del mio meglio ogni giorno, anche se non sono brava. Voglio sempre dare il meglio ed essere migliore di ieri, come lui".
Un'altra discepola di Kipchoge è Usila Koech, responsabile prestiti di Las Vegas. La famiglia di Usila è molto amica del coach di Kipchoge, Patrick Sang, da oltre 30 anni. I suoi due figli sono runner e, come Emilie, hanno adottato l'etica professionale di Kipchoge.
"Nel 2019, l'intera famiglia è andata in Kenya e abbiamo chiesto di incontrarlo, anche se sapevamo che si stava preparando per il suo tentativo di correre una maratona in meno di due ore a Vienna. È arrivato puntuale e ci ha dedicato la massima attenzione. Ha abbracciato i ragazzi, ha regalato loro un grande sorriso e un caloroso abbraccio. Ha condiviso la sua storia, ha chiesto ai ragazzi quali fossero i loro sogni e ha detto loro: 'Farete tutto ciò che desiderate fare. Dovete semplicemente essere disciplinati. Dovete essere costanti. E lavorare duro'."
Ha condiviso la sua storia, ha chiesto ai ragazzi quali fossero i loro sogni e ha detto loro: "Farete tutto ciò che desiderate fare. Dovete semplicemente essere disciplinati. Dovete essere costanti".
Quel giorno, la famiglia Koech ha scattato una foto con Kipchoge. Mesi dopo, erano tra la folla quando lui ha corso la sua storica maratona a Vienna. L'esperienza e le conversazioni che hanno avuto con Kipchoge prima della gara hanno lasciato un'impressione profonda sui figli di Usila.
"L'incontro con Eliud ha cambiato il modo in cui si avvicinano al mondo", afferma Usila. "Abbiamo questa battuta nella nostra famiglia in cui, mentre la maggior parte delle persone dice: 'Che cosa farebbe Gesù?', noi diciamo: 'Che cosa farebbe Eliud?' Pensiamo a questo perché non si diventa grandi facendo cose mediocri. Si diventa grandi grazie a un'attenta disciplina e alla costanza".
Fonte di ispirazione
L'approccio di Kipchoge al successo è stimolante perché fa sembrare possibile qualsiasi obiettivo. Madhvi Dalal, farmacista di origine gallese e fondatrice di una organizzazione non profit a Nairobi che si occupa di combattere la povertà mestruale, ha assistito alla magia di Kipchoge in prima persona durante un progetto di volontariato nella contea di Samburu, in Kenya.
"Le spose bambine e le gravidanze precoci sono comuni in questa zona del Paese", afferma Madhvi. "Insegno alle ragazze la salute mestruale e i diritti sessuali. Ma Kipchoge ha insegnato loro molto di più. Ha detto: 'La vitamina N è il diritto a dire di no. Ed è più importante di qualsiasi altra vitamina. Avete il diritto di dire di no'. E ha continuato: 'Un libro è il vostro migliore amico'. E molte ragazze se lo sono ricordato. Due mesi dopo, quando qualcuno chiedeva loro: 'Cosa volete fare da grandi?', rispondevano di voler diventare ingegnere, piloti, ecc. Lui ha dato loro la speranza".
Mentre Kipchoge ha lasciato le ragazze di Madvhi a sognare le loro carriere future, Elijah "Eljay" Mutua, un graffitista di Nairobi, cita il corridore come un'influenza continua che ispira la sua arte.
"Kipchoge mi ha ispirato a credere di poter essere inarrestabile", afferma Eljay. "La lezione più importante che ho imparato è stata restare fedele a me stesso, indipendentemente da qualsiasi altra cosa. La tua personalità traspare sempre nel tuo lavoro. È come una firma. Quindi, quando trovi te stesso, trovi la chiave per tutto il resto".
"Kipchoge mi ha spinto a credere di poter essere inarrestabile."
La vera eredità
Da Eldoret a Las Vegas, Eliud utilizza il suo dono non solo per infrangere record, ma anche per ispirare e incoraggiare gli altri a perseguire il loro scopo. Che si tratti di un record personale, un nuovo obiettivo o un futuro migliore, Kipchoge ha cambiato il corso della vita di queste persone, aiutandole a superare ostacoli e a raggiungere i propri obiettivi.
Questa comunità globale di persone che credono nell'infinità delle proprie possibilità è la vera eredità di Kipchoge, che andrà oltre le medaglie d'oro, la sua velocità sovrumana e i suoi momenti di gloria su un podio. Verso la fine della nostra intervista, Usila Koech, la donna la cui famiglia vive seguendo il motto "Cosa farebbe Eliud?", riassume perfettamente l'essenza di questa eredità.
"Penso che la sua missione, e lo credo davvero nel profondo, sia lasciare il mondo un po' meglio di come l'ha trovato".
Pittore di murales: Elijah "Eljay" Mutua
Fotografi: Kyle Weeks e Chris Anderson