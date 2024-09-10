Dietro le quinte: la creazione delle divise Nike da atletica leggera da donna

Per realizzare le divise da atletica leggera della collezione sportiva 2024, Nike si è basata sui dati come mai prima d'ora. Grazie al design computazionale e alla ricerca sportiva Nike NXT, il marchio ha sfoderato una precisione certosina a livello di pixel e cuciture per il design e la costruzione dei capi. Nello Sports Research Lab, il team ha studiato i corpi degli atleti con un sistema di acquisizione dinamica dei dati in 4D, osservando gli atleti in movimento, le zone di calore, le aree di sudorazione e altro, così da mappare la traspirabilità e l'elasticità necessarie per una vestibilità e una libertà di movimento ideali.

Il tessuto traspirante in microfibra e poliestere delle divise ad alte prestazioni è stato realizzato con l'innovativa tecnologia Dri-FIT ADV, per consentire agli atleti di gareggiare mantenendo la pelle asciutta e un comfort ideale.

Una volta acquisiti i dati, il team di design Nike ha cercato di realizzare una varietà di silhouette da usare durante le molteplici gare considerando le diverse taglie e strutture corporee, e tenendo a mente le esigenze specifiche di tutti i generi.

Per le atlete, il team ha ridisegnato i bra integrati nelle divise affinché potessero indossare reggiseni sportivi Swoosh separati. Questo ha permesso di ottenere una sinergia ideale tra i capi. Le divise da uomo puntano invece sulla varietà, con silhouette ispirate alla definizione fisica e alle particolarità di ogni gara.

L'atletica leggera è dinamica e diversificata per sua stessa natura, ed è per questo motivo che l'innovazione gioca un ruolo di primaria importanza. Ad esempio, Nike ha introdotto nuovi top da lancio con una vestibilità più ampia, realizzati in un materiale più leggero rispetto alle divise precedenti. La versione da donna di questo capo è inoltre dotata di aperture posteriori all'altezza delle spalle per offrire maggiore mobilità e libertà di movimento. I designer hanno poi posto l'accento sulla versatilità, aggiungendo alla linea una nuova tuta body a gamba corta da donna. Le atlete possono inoltre indossare la tuta body in versione sgambata con un paio di shorts, se prediligono questo tipo di look.

"Vogliamo rappresentare generi e tipi di corporatura diversi, di ogni forma, taglia e abilità", afferma Janett Nichol, VP di Apparel Innovation Nike. "Nell'atletica leggera, per esempio, è chiaro che maratoneti, lunghisti e pesisti abbiano bisogno di capi creati per le loro rispettive discipline. I dati influenzano notevolmente il nostro modo all'avanguardia di concepire i vari design. E oltre a utilizzare le informazioni per innovare le prestazioni, abbiamo anche sfruttato il feedback degli atleti per forgiare l'estetica delle nostre divise".

La composizione cromatica per le divise da gara di Parigi porta il nome di Metaprism, che esalta ulteriormente le tonalità tradizionali delle federazioni creando vibrazioni attraverso il colore e sfruttando la luce e il movimento. Ogni divisa sfoggia i colori della nazione che rappresenta, ma spinge le diverse combinazioni cromatiche in una direzione inedita senza mettere in secondo piano il look tradizionale di ogni federazione.

Le divise per le gare preliminari e le semifinali comprendono principalmente top a tinta unita, quelle per le finali, invece, una stampa all-over. Ed è la prima volta in assoluto che Nike realizza un design speciale per le finali. Grazie alla visualizzazione dati realizzata dal team di design computazionale, il marchio ha potuto sviluppare un concetto unico noto come "emozione in movimento".

Il team, con una trovata rivoluzionaria, ha convertito la motion capture ottenuta nel Nike Sports Research Lab di un fondista in un campo di particelle caratterizzato da codici colore in continua evoluzione. Queste visualizzazioni sono state tradotte direttamente nella grafica "emozione in movimento". Le discipline dell'atletica leggera sono molteplici, ma hanno tutte un elemento in comune, ovvero il movimento. E queste divise sono state create per celebrare i traguardi sportivi ai livelli più alti.

È da qui che sono nati quasi 50 modelli, e oltre una dozzina di divise da gara tra cui atleti e atlete possono scegliere.