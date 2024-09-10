Dietro le quinte: la creazione delle divise Nike da atletica leggera da donna
Notizie sul prodotto
La realizzazione delle divise d'élite da atletica leggera richiede dai tre ai quattro anni, dalla fase di ricerca fino alla data del lancio.
Creare divise da atletica leggera esclusive per le federazioni sponsorizzate da Nike a Parigi non è un gioco da ragazzi. Il team di design pianifica con molti anni di anticipo il lavoro, attraverso un processo articolato che unisce ricerca sportiva, dati e riscontri degli atleti.
Benché la maggior parte dei fan veda solo il prodotto finito, il lavoro di innovazione che viene portato avanti dietro le quinte rappresenta un progetto in continua evoluzione. Le divise da atletica leggera Nike sfruttano le tecnologie più avanzate per soddisfare le preferenze di stile di ogni atleta d'élite. Inoltre, coniugano funzionalità e prestazioni con un occhio di riguardo per le versioni da donna, che tengono conto delle esigenze specifiche delle atlete.
"Nike adotta un approccio che affonda le sue radici nella collaborazione con gli atleti", spiega la mezzofondista Keira D'Amato a Citius Mag, una rivista di atletica leggera. "Sono anni che testiamo, proviamo, riportiamo le nostre impressioni. Non ci presentiamo a una riunione giusto per dire se le divise ci piacciono o meno. Ce le consegnano, e noi le portiamo a casa per testarle a dovere. Poi, compiliamo questionari e facciamo le nostre osservazioni. Personalmente sono davvero orgogliosa di questa collezione perché l'hanno disegnata su misura per noi, con le informazioni che abbiamo fornito, direttamente e indirettamente".
Dal processo di design iniziale alla prova di vestibilità da parte degli atleti, qui scoprirai in anteprima ogni dettaglio sulla creazione delle divise Nike da atletica leggera per le Olimpiadi dell'estate 2024.
Creare per l'atleta: priorità ai dati
Per realizzare le divise da atletica leggera della collezione sportiva 2024, Nike si è basata sui dati come mai prima d'ora. Grazie al design computazionale e alla ricerca sportiva Nike NXT, il marchio ha sfoderato una precisione certosina a livello di pixel e cuciture per il design e la costruzione dei capi. Nello Sports Research Lab, il team ha studiato i corpi degli atleti con un sistema di acquisizione dinamica dei dati in 4D, osservando gli atleti in movimento, le zone di calore, le aree di sudorazione e altro, così da mappare la traspirabilità e l'elasticità necessarie per una vestibilità e una libertà di movimento ideali.
Il tessuto traspirante in microfibra e poliestere delle divise ad alte prestazioni è stato realizzato con l'innovativa tecnologia Dri-FIT ADV, per consentire agli atleti di gareggiare mantenendo la pelle asciutta e un comfort ideale.
Una volta acquisiti i dati, il team di design Nike ha cercato di realizzare una varietà di silhouette da usare durante le molteplici gare considerando le diverse taglie e strutture corporee, e tenendo a mente le esigenze specifiche di tutti i generi.
Per le atlete, il team ha ridisegnato i bra integrati nelle divise affinché potessero indossare reggiseni sportivi Swoosh separati. Questo ha permesso di ottenere una sinergia ideale tra i capi. Le divise da uomo puntano invece sulla varietà, con silhouette ispirate alla definizione fisica e alle particolarità di ogni gara.
L'atletica leggera è dinamica e diversificata per sua stessa natura, ed è per questo motivo che l'innovazione gioca un ruolo di primaria importanza. Ad esempio, Nike ha introdotto nuovi top da lancio con una vestibilità più ampia, realizzati in un materiale più leggero rispetto alle divise precedenti. La versione da donna di questo capo è inoltre dotata di aperture posteriori all'altezza delle spalle per offrire maggiore mobilità e libertà di movimento. I designer hanno poi posto l'accento sulla versatilità, aggiungendo alla linea una nuova tuta body a gamba corta da donna. Le atlete possono inoltre indossare la tuta body in versione sgambata con un paio di shorts, se prediligono questo tipo di look.
"Vogliamo rappresentare generi e tipi di corporatura diversi, di ogni forma, taglia e abilità", afferma Janett Nichol, VP di Apparel Innovation Nike. "Nell'atletica leggera, per esempio, è chiaro che maratoneti, lunghisti e pesisti abbiano bisogno di capi creati per le loro rispettive discipline. I dati influenzano notevolmente il nostro modo all'avanguardia di concepire i vari design. E oltre a utilizzare le informazioni per innovare le prestazioni, abbiamo anche sfruttato il feedback degli atleti per forgiare l'estetica delle nostre divise".
La composizione cromatica per le divise da gara di Parigi porta il nome di Metaprism, che esalta ulteriormente le tonalità tradizionali delle federazioni creando vibrazioni attraverso il colore e sfruttando la luce e il movimento. Ogni divisa sfoggia i colori della nazione che rappresenta, ma spinge le diverse combinazioni cromatiche in una direzione inedita senza mettere in secondo piano il look tradizionale di ogni federazione.
Le divise per le gare preliminari e le semifinali comprendono principalmente top a tinta unita, quelle per le finali, invece, una stampa all-over. Ed è la prima volta in assoluto che Nike realizza un design speciale per le finali. Grazie alla visualizzazione dati realizzata dal team di design computazionale, il marchio ha potuto sviluppare un concetto unico noto come "emozione in movimento".
Il team, con una trovata rivoluzionaria, ha convertito la motion capture ottenuta nel Nike Sports Research Lab di un fondista in un campo di particelle caratterizzato da codici colore in continua evoluzione. Queste visualizzazioni sono state tradotte direttamente nella grafica "emozione in movimento". Le discipline dell'atletica leggera sono molteplici, ma hanno tutte un elemento in comune, ovvero il movimento. E queste divise sono state create per celebrare i traguardi sportivi ai livelli più alti.
È da qui che sono nati quasi 50 modelli, e oltre una dozzina di divise da gara tra cui atleti e atlete possono scegliere.
Creare con l'atleta: priorità al feedback
Nike è convinta che il contributo costante degli atleti sia fondamentale per la creazione di divise di successo. "Abbiamo coinvolto gli atleti nel processo di creazione delle divise dall'inizio alla fine", afferma Sarah Gardner, Lead Product Line Manager, Global Apparel di Nike. "L'ispirazione per il design della divisa da atletica leggera 2024 risale al 2021, quando Nike, durante i trial olimpici statunitensi, ha chiesto lumi agli atleti in merito al design dell'anno precedente", continua Gardner. "Le informazioni iniziali raccolte all'epoca ci hanno permesso di avviare il lavoro di design, ma le informazioni raccolte durante gli incontri con gli atleti hanno rappresentato una parte rilevante del nostro processo".
Gardner aggiunge che, tra le tante informazioni raccolte, è emerso che gli atleti e le atlete degli sport di lancio avrebbero preferito top più leggeri e materiali più performanti. Inoltre, entrambi volevano pantaloni aderenti per riuscire a muoversi liberamente ma senza attirare troppa attenzione. "Ascoltando le donne, abbiamo capito che per loro era importante avere una varietà di silhouette per le gare, con la possibilità di sfoggiarle sopra il bra o abbinarle ad altri modelli di divisa a seconda della necessità", spiega Gardner. "Abbiamo tenuto in considerazione tutti questi feedback, e molti altri ancora, per realizzare le nostre nuove divise".
Una volta pronti i nuovi prototipi, Nike ha chiesto ad atleti e atlete di testarli e di dare il loro parere su fattori quali peso dei materiali e comfort generale. Dopodiché, ha analizzato attentamente le risposte come parte fondamentale del lungo processo di feedback per giungere al design finale.
Grazie al contributo degli atleti, il marchio ha riprogettato la canotta e il top da lancio da donna e creato un modello alternativo dal look più sobrio. In particolare, la nuova canotta ridisegnata dal team offre una maggiore copertura su petto, giromanica e dorso rispetto alla divisa precedente. I designer hanno inoltre integrato una fodera realizzata in un materiale inedito per i tasselli nei modelli da uomo e da donna, così da offrire una maggiore copertura sulla parte anteriore del corpo. La linea da riscaldamento annovera ora nuove opzioni per vestirsi a strati, mentre il materiale della giacca e dei pantaloni antipioggia impermeabili è stato sostituito con un tessuto woven più elasticizzato, sempre resistente all'acqua.
"La divisa da gara era davvero bella, ma per me era troppo aderente. Non seguiva i miei movimenti come avrei voluto", ricorda l'ostacolista Anna Cockrell, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Per le divise 2024, Nike ha tenuto conto di tutti questi riscontri. "La versione di quest'anno è migliorata notevolmente a livello di flessibilità e mobilità", afferma Cockrell.
"Personalmente sono una grande fan della tuta body sgambata di una delle divise da donna. La trovo davvero fantastica. Io stessa sono stata una delle sue promotrici quando abbiamo provato la divisa".
Creare per l'atleta e con l'atleta: i test pre-gara
Quando gli atleti entrano a far parte della squadra olimpica degli Stati Uniti, devono compilare un modulo indicando la loro taglia e i modelli di divisa che preferiscono. Inoltre, possono vedere e provare tutti i capi.
Dopodiché, le divise vengono consegnate a ogni atleta con largo anticipo. Atleti e atlete possono quindi utilizzarle durante gli allenamenti, provare i diversi modelli e scegliere la divisa più adatta a loro.
Ma l'innovazione non si ferma certo a Parigi. "Stiamo già lavorando con gli atleti e le atlete per raccogliere le loro prime impressioni sulla divisa. Vogliamo iniziare a capire su cosa concentrarci per aggiornare la versione 2028 in vista delle Olimpiadi di Los Angeles", spiega Gardner.
Testo di Korin Miller