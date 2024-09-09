Nike Trail presenta Wildhorse 10 e Kiger 10

Le Nike Kiger 10 includeranno una suola aderente e resistente, che presenta miglioramenti nelle zone più soggette a usura. Per maggiore sostegno e ammortizzazione, la scarpa è dotata di una protezione sull'avampiede e della reattiva schiuma Cushlon 3.0 nell'intersuola. "Se desideri una scarpa sobria e veloce, in grado di affrontare qualsiasi superficie per un massimo di circa 50 km, questa è la scarpa che fa al caso tuo", afferma l'atleta Nike Trail Bailey Kowalczyk, la musa ispiratrice della Kiger. "La sento veloce, precisa e stabile su qualsiasi superficie, dalle pianure ai pendii e i terreni più tecnici."





Le Nike ReactX Wildhorse 10, invece, sono state progettate per resistere ai percorsi più ripidi che si affrontano nel trail running. Questa nuova versione migliorata vanta una suola All-Terrain Compound con una protezione e un rinforzo migliorato sulla punta. Nonostante l'altezza superiore di tre millimetri rispetto al modello precedente e le caratteristiche potenziate, pesa 35 grammi in meno grazie alla sostituzione della schiuma Nike React con la Nike ReactX, più leggera e reattiva. "Su qualsiasi terreno o in qualsiasi condizione meteorologica, le Wildhorse offrono prestazioni, sostegno e resistenza. Le indosserò per la mia prossima gara da 320 km", esclama entusiasta Sally McRae, ultramaratoneta e musa ispiratrice di Nike per il modello.