Cosa devi sapere sull'allenamento durante una dieta chetogenica

Il grasso può alimentare un allenamento?

Quando si tratta di allenamento durante una dieta chetogenica, i riscontri sono misti. Un piccolo studio del 2020, condotto su donne, ha dimostrato che, dopo otto settimane di dieta chetogenica, queste riuscivano a sviluppare una maggiore forza durante i back squat ma non sulla panca, mentre le donne con un piano alimentare a più alto tasso di carboidrati miglioravano in entrambi gli esercizi. In un altro piccolo studio, pubblicato su "Metabolism: Clinical and Experimental", alcuni atleti di resistenza, che seguivano una dieta chetogenica e avevano perso massa grassa nel corso di 12 settimane, sviluppavano più potenza durante gli scatti, vantando anche maggiore resistenza rispetto a chi seguiva una dieta ricca di carboidrati. È un risultato logico: al calare della massa grassa, aumenta quella muscolare, migliorando potenza, forza e velocità.



In un altro studio, pubblicato su "The Journal of Physiology", atleti di resistenza professionisti, che seguivano una dieta chetogenica, hanno visto aumentare il proprio VO2 Max, un indicatore di quanto ossigeno una persona riesce a consumare durante un esercizio intenso. Tuttavia, questi atleti necessitavano anche di un maggior apporto di ossigeno, andando, di fatto, ad annullare quei benefici, come afferma l'autrice dello studio Louise Burke, PhD e direttrice del dipartimento di strategia alimentare all'Australian Institute of Sport. Questo accade perché è necessario più ossigeno per convertire i grassi in energia rispetto ai carboidrati. Secondo un altro studio, pubblicato su "Journal of the American College of Sports Medicine", nel momento in cui alcuni runner, che seguivano una dieta chetogenica, provavano ad aumentare il ritmo, in realtà correvano più lenti del 5%, probabilmente perché i grassi non alimentano la contrazione muscolare come i carboidrati.



Questo non significa che non puoi amare le sessioni cardio e provare una dieta chetogenica. Burke nota che, secondo la maggior parte delle ricerche, associare una dieta chetogenica a esercizi a intensità bassa o moderata non comporta problemi, sebbene non porti neanche benefici. Burke suggerisce di provare ad assumere una quantità leggermente più elevata di carboidrati qualche volta a settimana prima di sessioni ad alta intensità: prova ad aggiungere, per esempio, dei frutti di bosco al tuo uovo e avocado. Tuttavia, raccomanda di seguire questo approccio solo dopo aver capito se andrai in chetosi (siamo tutti diversi, prova quindi a eseguire un test per l'individuazione di chetoni).