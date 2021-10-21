Come usare uno scaldamuscoli a compressione

Solitamente, gli scaldamuscoli a compressione vengono indossati durante l'esercizio fisico, poiché è in quel momento che i muscoli hanno maggiore bisogno di aumentare il flusso sanguigno, l'ossigeno e l'energia.

Si possono però anche utilizzare dopo l'allenamento, per facilitare il recupero.L'aumento del ritorno venoso può limitare l'infiammazione dovuta all'esercizio fisico, rimuovere l'accumulo di acido lattico e ridurre al minimo i gonfiori.

Al di fuori degli allenamenti, spesso gli atleti indossano gli scaldamuscoli a compressione quando sono in viaggio. Questo serve a ridurre il gonfiore e la ritenzione di liquidi dovuti al ristagno di sangue che si verifica quando è necessario rimanere a lungo in posizione seduta.