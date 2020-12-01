Come la memoria muscolare velocizza il progresso

Il team di Moberg ha inoltre sottoposto i partecipanti a biopsia muscolare subito dopo il periodo di allenamento di 10 settimane e dopo l'esercizio finale eseguito cinque mesi più tardi. Cos'è stato riscontrato nella gamba allenata? Livelli maggiori di marcatori genetici e proteici che si ritiene siano correlati alla salute, allo sviluppo e alla resistenza del muscolo e potrebbero quindi spiegare la forza rilevata nell'arto.



Sembra proprio che muscoli e cervello lavorino insieme, afferma Moberg. Il cervello archivia le abilità motorie, mentre i muscoli conservano le modifiche strutturali che possono aiutare a recuperare e ristabilire la forza più rapidamente.



Questa scoperta non è un buon motivo per riporre i manubri. Resta un fatto che la perdita di condizione fisica possa iniziare già poche settimane dopo l'interruzione dell'allenamento, anche se gli effetti variano molto a seconda del tipo di attività e del livello di forma fisica precedentemente raggiunto. La maggior parte delle persone perde parte della capacità aerobica in una settimana, afferma Milton, mentre la diminuzione delle abilità legate a un allenamento di forza richiede più tempo e varia da persona a persona. In ogni caso, che tu sia fuori allenamento da una settimana o da cinque mesi, ricorda: "Se in passato hai fatto esercizio, ci sono ottime probabilità che tu non abbia perso tutto quello che avevi guadagnato", afferma Milton. "Ti trovi a un livello di fitness intermedio tra quello massimo e quello di partenza". Poteva andare peggio, no?



La scoperta non deve spingerti a strafare nel momento in cui ritorni alla tua routine di allenamento. Concediti, per le prime sessioni o settimane, un ritmo un po' più leggero rispetto a quando hai interrotto. "Anche i più allenati hanno bisogno di riprendere a un ritmo più blando. L'unica differenza è che riusciranno a tornare a pieno regime più in fretta rispetto a chi ha un background di allenamento meno importante", afferma Milton. Nessuno vuole ricominciare solo per dover di nuovo interrompere a causa di un infortunio o di un sovraccarico di lavoro.



E anche se un'attività potrebbe aver perso la sua attrattiva col tempo (chi farebbe una ruota da adulto?), è confortante sapere che è quasi impossibile tornare al punto di partenza nel giro di qualche mese o a volte di anni, e che i progressi potrebbero essere più rapidi rispetto agli inizi. E dobbiamo ringraziare il nostro cervello e i nostri muscoli per questo.