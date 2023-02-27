Come eseguire i tiri liberi secondo i coach e i professionisti del basket

La tua guida ai tiri liberi, a cura di allenatori e professionisti del basket
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Un tiro libero ben eseguito può determinare la vittoria della tua squadra.
Durante una partita di basket, i tiri liberi offrono un'opportunità unica di fare punto senza interferenze da parte dell'altra squadra. Per questo motivo, capita spesso che allenatori, compagni di squadra e tifosi mettano molta pressione ai giocatori affinché realizzino quel punto quando se ne presenta l'occasione.
Secondo Jamie Hagiya, ex giocatrice di basket presso la University of Southern California, in sostanza i tiri liberi sono punti regalati per la tua squadra. Inoltre, per molte partite si rivelano decisivi.
"Quando si arriva alla fine della partita, e il vantaggio inizia a ridursi, è importante puntare sui tiri liberi per vincere o pareggiare, e quindi andare ai supplementari", afferma Matt Beeuwsaert (Coach Beez), ex giocatore di basket professionista e attuale allenatore a Los Angeles, in California. Va da sé, dunque, che è molto importante mettere a punto la tecnica del tiro libero.
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In questo articolo, professionisti e allenatori di basket ti offrono qualche consiglio per aiutarti a mandare a segno ogni tiro.
La basi della tecnica del tiro libero
Secondo David Nurse, ex giocatore di basket universitario, non c'è una regola unica per eseguire un tiro libero. "Chiunque giochi a basket ha il proprio ritmo."
C'è chi fa rimbalzare la palla alcune volte prima di mettersi in linea per il tiro, chi la fa girare tra le mani e chi fa entrambe le cose. Come spiega Hagiya, c'è chi sceglie di allineare entrambi i piedi in modo che le anche siano in linea con il canestro, e chi invece allinea con il canestro solo il piede d'appoggio per il tiro, ovvero lo stesso lato della mano con cui tira.
"A patto che tu lanci la palla nel tempo previsto e non attraversi la linea del tiro libero mentre tiri, qualsiasi tecnica va bene", aggiunge.
Tuttavia, per un buon tiro libero è meglio rispettare alcuni requisiti essenziali.
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Come fare un tiro libero
1.Rilassa le spalle e le mani
Mentre tiri, devi fare in modo che la palla abbia una buona rotazione. "Se la palla è in grado di ruotare, c'è una maggiore probabilità che rimbalzi sulla rete ed entri nel canestro", spiega Beeuwsaert. Tuttavia, non riuscirai a ottenere la rotazione desiderata se il tuo corpo è rigido durante il tiro.
"Qualsiasi tipo di tensione impedisce alla palla di ruotare come dovrebbe quando si stacca dalle dita", aggiunge Beeuwsaert.
Ogni volta che fai un tiro libero, cerca di mantenere spalle e mani il più rilassate possibile, coinvolgendole al massimo nel movimento. Di seguito, trovi alcuni consigli su come eseguire questa azione correttamente.
2.Lascia che siano le gambe a darti potenza
Secondo Beeuwsaert, la forza di ogni tiro dovrebbe provenire dalle gambe.
Mentre ti prepari al tiro libero, tieni entrambi i piedi ben poggiati a terra, oppure solo il piede d'appoggio se scegli di non tenerli paralleli. Quindi, piega le ginocchia e datti la spinta con i talloni per lanciare la palla con un movimento fluido, mantenendo spalle e mani rilassate. In ogni caso, assicurati di tenere a terra le dita dei piedi.
"È meglio non saltare perché il corpo potrebbe cadere in avanti e attraversare la linea del tiro libero prima che la palla colpisca il canestro, commettendo un fallo", spiega Beeuwsaert.
In altre parole, in tal caso il tiro non sarebbe valido. Tieni le dita dei piedi a terra mentre ti dai la spinta con i talloni.
3.Concentrati per mantenere l'equilibrio
Uno dei maggiori errori che Beeuwsaert vede fare ai giocatori durante i tiri liberi è lasciare che il corpo si protenda in avanti mentre si preparano a tirare. Così facendo, infatti, rischiano di cadere in avanti, all'indietro o di lato.
Questo movimento fa perdere l'equilibrio ai giocatori, così che quando stendono il braccio per seguire il tiro, la palla si muove in qualsiasi direzione tranne che dritta davanti a loro.
"Più sei in equilibrio, più riuscirai a tenere la palla dritta e portare a termine il tiro libero", afferma Beeuwsaert.
Per rimanere in equilibrio, consiglia di immaginare di essere racchiusi in un tubo stretto durante il tiro. Immagina di poterti spostare solo verso l'alto all'interno del tubo, non in avanti, né all'indietro o di lato.
4.Maneggia correttamente la palla
Il modo in cui maneggi la palla durante la preparazione e il tiro può determinare se questo andrà a buon fine.
Quando ti prepari per un tiro libero, afferra la palla con la mano dominante che usi per tirare, in modo che le strisce sulla palla si allineino orizzontalmente tra le tue dita. La mano opposta, quella non dominante, va sul lato della palla. "Pensa di disegnare una 'T' con i pollici", suggerisce Hagiya.
Quindi, porta la palla nella posizione di tiro, ovvero il punto in cui si posiziona la palla prima di tirare, tenendola davanti al corpo con il gomito piegato a forma di "L" per i destrorsi e a forma di "L" all'indietro per i mancini. Il polso è piegato all'indietro.
Mentre ti prepari a tirare, solleva il gomito dominante e puntalo verso il canestro mentre rivolgi il palmo della mano dominante verso il soffitto. La mano non dominante serve solo a guidare la palla.
Quando effettui il tiro, accompagnalo con il braccio dominante. Pensa di avere un barattolo di biscotti sopra un frigorifero e di volerci infilare le dita, consiglia Hagiya.
Tre suggerimenti per migliorare i tiri liberi
Ora che abbiamo visto gli elementi fondamentali della tecnica del tiro libero, è importante scoprire come metterla in pratica una volta in campo.
1.Allenati spesso
Secondo Beeuwsaert, bisognerebbe fare pratica con i tiri liberi ogni volta che ci si allena. Idealmente, dovresti dedicare 10-15 minuti ai tiri liberi prima o dopo ogni sessione di allenamento.
Una volta interiorizzata la tecnica, devi sviluppare una tua routine di tiro libero. Procedi per tentativi finché non trovi l'approccio che ti fa sentire più a tuo agio, e usalo quando ti eserciti nei tiri liberi. Se hai la possibilità di dedicare più tempo a questa attività, Hagiya ti consiglia di esercitarti prima e dopo l'allenamento.
Come ha spiegato Hagiya, stabilire una routine può aiutarti a tirare con una tecnica costante e a controllare il nervosismo durante la partita. Decidi dove vuoi guardare mentre tiri, tenendo presente che la maggior parte dei giocatori si concentra sulla parte anteriore o posteriore dell'anello.
"Avere un punto focale specifico può influire sulla mira, quindi anche se il tiro non è perfetto, dovresti comunque fare centro", afferma Hagiya.
È consigliabile esercitarsi a tirare finché il gesto non diventa istintivo; in questo modo "non dovrai pensarci su quando sei sulla linea del tiro libero", conclude.
2.Aggiungi un fattore di stress alla tua routine di allenamento
In partita, quando sei sulla linea del tiro libero, tutti gli occhi sono puntati su di te. Secondo Beeuwsaert, questo è un aspetto che può creare ansia, facendo sbagliare il tiro anche ai giocatori più esperti.
Non basta semplicemente esercitarsi sui tiri liberi. Secondo Nurse, tirare in situazioni di stress è fondamentale per imparare a rimanere concentrati e sicuri durante il tiro.
Beeuwsaert consiglia di imitare lo stress del momento del tiro libero durante la partita scegliendo delle "punizioni" per ogni tiro libero sbagliato durante l'allenamento. "Ad esempio, punta a fare tre tiri liberi di seguito. Se ne sbagli uno, fai uno sprint lungo il campo da basket, avanti e indietro", consiglia Beeuwsaert. "Oppure, al posto degli sprint puoi fare un altro esercizio che non ti piace particolarmente.
Certo, la pressione non sarà la stessa di quando fai un tiro libero in partita, tuttavia ti aiuterà ad abituarti ad andare a canestro in situazioni di forte stress", afferma Beeuwsaert.
3.Aumenta la tua sicurezza
Allenarsi regolarmente con i tiri liberi in situazioni di stress è fondamentale, ma è anche importante adottare la giusta mentalità. Secondo Nurse, che aiuta i giocatori dell'NBA a gestire situazioni di stress come i tiri liberi, la mentalità giusta è quella di avvicinarti alla linea di tiro libero come se avessi già tirato.
"Quando si è in grado di alleviare lo stress del tiro libero, si hanno maggiori possibilità di fare canestro", sostiene.
C'è un trucco a cui puoi ricorrere per adottare la mentalità giusta, specialmente nel contesto delle partite. Nurse consiglia ai giocatori di trovare una parola chiave che possono usare alla linea del tiro libero, così da attivare il ricordo di un luogo in cui si sono allenati molto su questa tipologia di tiro. "Può essere il nome della palestra in cui si sono allenati a tirare", spiega. Qualunque parola sia, dovrebbe riportarti in un luogo dove le distrazioni erano minime e provavi un senso di sicurezza.
Testo a cura di Lauren Bedosky
Domande frequenti
Quando si fanno i tiri liberi durante una partita?
"Puoi fare un tiro libero se subisci un fallo, o se ti toccano mentre cerchi di tirare", spiega Hagiya. "Puoi anche avere diritto a dei tiri liberi se la squadra avversaria supera il numero massimo di falli consentiti in una partita", aggiunge. Il numero massimo di falli consentiti varia a seconda del livello, ma la National Basketball Association consente quattro falli di squadra per ogni quarto (12 minuti).
Quanti punti danno i tiri liberi?
Secondo le direttive dell'NBA, un tiro libero, se realizzato con successo, vale un punto.
Qual è la distanza della linea del tiro libero?
La linea di tiro libero è a 4,5 metri dal tabellone.