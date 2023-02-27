Come eseguire i tiri liberi secondo i coach e i professionisti del basket

Allenarsi regolarmente con i tiri liberi in situazioni di stress è fondamentale, ma è anche importante adottare la giusta mentalità. Secondo Nurse, che aiuta i giocatori dell'NBA a gestire situazioni di stress come i tiri liberi, la mentalità giusta è quella di avvicinarti alla linea di tiro libero come se avessi già tirato.

"Quando si è in grado di alleviare lo stress del tiro libero, si hanno maggiori possibilità di fare canestro", sostiene.

C'è un trucco a cui puoi ricorrere per adottare la mentalità giusta, specialmente nel contesto delle partite. Nurse consiglia ai giocatori di trovare una parola chiave che possono usare alla linea del tiro libero, così da attivare il ricordo di un luogo in cui si sono allenati molto su questa tipologia di tiro. "Può essere il nome della palestra in cui si sono allenati a tirare", spiega. Qualunque parola sia, dovrebbe riportarti in un luogo dove le distrazioni erano minime e provavi un senso di sicurezza.