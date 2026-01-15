Offerte da uomo per il Nike Cyber Monday 2025: modelli iconici a meno
In qualunque modo ti piaccia muoverti, la nostra collezione di capi e accessori da uomo in offerta per il Nike Cyber Monday è la scelta giusta. Che ti serva una maglia traspirante per lo yoga o una giacca termica per restare al caldo a bordo campo, abbiamo ciò di cui hai bisogno. Proponiamo capi dal design essenziale e funzionale, pensati per accompagnarti in ogni affondo, salto e sollevamento. In più, grazie alla varietà di colori e stili disponibili, puoi trovare facilmente ciò che più si adatta al tuo guardaroba sportivo. Su ogni prodotto spicca poi l'iconico Swoosh Nike, che aggiunge un tocco inconfondibile al tuo look. Inoltre, i dettagli innovativi forniscono un comfort eccezionale dall'inizio alla fine dell'allenamento. Trovi infatti cuciture piatte e tessuti traspiranti che ti permettono di concentrarti solo sulla prossima sfida da affrontare.
Ti aspettano sessioni particolarmente impegnative? Scopri le offerte sull'abbigliamento da uomo per il Nike Cyber Monday con tecnologia Nike Dri-FIT. Questo materiale intelligente allontana l'umidità per farla evaporare più rapidamente, mantenendo la pelle asciutta e fresca a ogni sessione. Nelle giornate più calde, scegli modelli con fori e aree di ventilazione strategiche per favorire la circolazione dell'aria. Al calare delle temperature, invece, punta su capi con tecnologia Therma-FIT, che trattiene il calore naturale del corpo per offrirti un comfort leggero e senza ingombro.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli capi d'abbigliamento e accessori da uomo in offerta per il Nike Cyber Monday con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.