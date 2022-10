Il taekwondo richiede molta concentrazione. "Ho forgiato una mente d'acciaio", dice Chaima, "che ancora oggi mi permette di trovare il mio posto in qualsiasi sport". Questa disciplina insegna anche ad avere rispetto per gli avversari. Anche se si danno calci e pugni, gli atleti sono addestrati a non fare mai del male. Chaima ha capito subito che, nonostante un incontro di taekwondo possa sembrare una lotta, in realtà è più come una danza. Per affermarsi, ogni atleta ha bisogno di disciplina, forza e grazia.



E Chaima sfrutta questi aspetti anche fuori dal tappetino, come coach di Sport dans la Ville, un'associazione non profit che aiuta le giovani donne ad accedere agli sport e alle opportunità lavorative. Per lei lo sport è come un ponte, e il suo ruolo è quello di costruire ponti.



"I coach possono influenzare molto la vita dei bambini", afferma. "Ecco perché dedico tutta me stessa alle mie allieve. Mi alleno con loro, combatto per loro… sono la mia fonte di ispirazione".