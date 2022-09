Quattro benefici dello yoga aereo

Lo yoga aereo può essere un efficace allenamento per i muscoli, perché "l'uso dell'amaca richiede la forza dei muscoli e delle braccia", afferma Dortignac. Quando esegui movimenti più acrobatici, il peso del corpo viene sollevato per stabilizzarsi sull'amaca.

"Se ti trovi in posizione capovolta e devi sederti, non hai il pavimento come appoggio", spiega. Devi invece coinvolgere i muscoli addominali, per "sederti" quando entri ed esci dalle inversioni.

Dortignac aggiunge che, anche se non esegui le posture più complesse, puoi rafforzare il core mentre mantieni il corpo stabile in aria. Mentre esegui le posizioni, "il core si attiva per eseguire il movimento e mantenere la colonna vertebrale più stabile". Spesso l'insegnante ti dà delle indicazioni per richiamare l'attenzione sul coinvolgimento del core.

Una ricerca pubblicata in un numero del 2009 del Journal of Bodywork and Movement Therapies, con l'obiettivo di valutare le tecniche di yoga a terra che esercitano la stabilità del core, ha sottolineato che un core forte aiuta a controllare il tronco, consentendo un movimento più fluido, efficiente e coordinato degli arti. L'articolo afferma inoltre che una muscolatura del core ben allenata aiuta a ridurre il rischio di lesioni dovute a una postura scorretta.

Inoltre, in alcune posture di yoga aereo, devi ruotare la parte superiore del corpo mantenendo la stabilità del tronco: una forma di allenamento per il core con rotazioni. In altre, invece, si deve contrastare la rotazione. Anche in questa forma di allenamento anti-rotazione del core, i muscoli addominali si attivano per mantenere la colonna vertebrale neutra e opporsi al movimento.

L'allenamento anti-rotazione può essere utile per le attività quotidiane perché "il core, il più delle volte, agisce per impedire il movimento piuttosto che per avviarlo", dichiara Stuart McGill, Ph.D., in uno studio del 2020 pubblicato sullo Strength and Conditioning Journal. L'organizzazione ACE evidenzia inoltre che gli esercizi anti-rotazione aiutano a "sviluppare una base stabile che favorisce una varietà di schemi di movimento, compresa la rotazione".