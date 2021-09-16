Nuove appartenenze

Finora i riflettori sono stati sempre puntati su atleti non disabili. Tu, invece, hai cambiato questa percezione e hai ispirato una nuova generazione ad avere fiducia nelle proprie capacità. Come riesci a mantenere questa mentalità?

BEBE: Da bambina, ho iniziato a praticare scherma in piedi, perché non avevo disabilità. Poi, all'età di 13 anni, ho iniziato con lo sport paralimpico. E lì ho trovato un mondo per certi versi nuovo, in cui però l'emozione e le sensazioni erano le stesse e il gruppo probabilmente era ancora meglio. Quindi non importa se hai delle disabilità o meno. La cosa importante è che grazie allo sport puoi dare vita a qualcosa di grande, che può aiutarti davvero tanto.