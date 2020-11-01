A bordocampo a Gajnice, Croazia

In una serata nuvolosa nel sobborgo popolare di Gajnice, in Croazia, un gruppo di persone si attarda lungo la linea di fondo di un campo da basket. La luce gialla soffusa illumina le sagome, le cui ombre si profilano sugli imponenti caseggiati che fiancheggiano il campo. Si assiste al via vai di taxi bianchi e, attraverso la rete metallica, allo sfrecciare dei treni pendolari, le cui ruote stridono contro i binari creando un ritmo che segna l'atmosfera.



Questo è il celebre Taxi Court di Gajnice. L'orgoglio del quartiere, il cuore pulsante della città. Dove le persone si fermano per chiacchierare, stare insieme, ma soprattutto, giocare a basket. Una leggera pioggia inizia a cadere dal cielo notturno, oscurando l'asfalto punteggiato, ma nessuno ha fretta. Si scambiano battute, provocazioni e hanno molte cose da raccontare. Molti giocatori sono arrivati a piedi dalle abitazioni vicine o si sono fermati mentre tornavano a casa ancora in abiti da lavoro e si sono cambiati in macchina.



"Bene, si comincia", rimbomba una voce profonda, in croato.