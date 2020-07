Non far perdere ai bambini il contatto con lo sport

Prova alcune semplici tecniche di coaching per mantenere il legame dei bambini con lo sport.

Per fare in modo che i bambini facciano movimento e amino lo sport, è importante che avvertano il legame con lo sport. E che ne possano trarre qualcosa di positivo. Prova queste semplici tecniche di coaching per far fare movimento ai tuoi bambini e, soprattutto, per farli divertire!



Trascorrendo più tempo in casa, i bambini possono diventare un po' pigri. Quindi, nello spirito dell'impegno Made to Play di Nike, ti offriamo una panoramica dei 6 principi di coaching per aiutare i bambini a trovare la motivazione per fare movimento. In questo articolo, analizziamo il "legame". Abbiamo chiesto a Isyan Demir, Nike Community Ambassador che insegna calcio ai bambini di Berlino, di spiegarci come stabilire un legame vero con lo sport.