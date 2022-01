Perché andare in bicicletta allevia il dolore alle ginocchia

La flessibilità del ciclismo

Per chi soffre di dolore al ginocchio, il tipo di esercizio migliore è quello che non solo allena le articolazioni, ma migliora anche la flessibilità. Tuttavia, il dolore al ginocchio può variare a seconda dei giorni, quindi devi avere la possibilità di controllare l'allenamento: è necessario poter regolare l'intensità e rallentare il ritmo nei giorni in cui il dolore è maggiore, ma anche poter aumentare il ritmo quando il dolore è ridotto.



La bicicletta ti consente di impostare l'intensità a ogni allenamento. Non solo puoi scegliere il percorso in base al tuo stato d'animo, ma puoi anche sfruttare la bicicletta per modificare l'impatto sulle ginocchia.



Quando le gambe reclamano una pausa, ti basterà smettere di pedalare per un po'. Oppure puoi passare alle marce inferiori per ridurre l'intensità della pedalata. Scegliere un allenamento più o meno faticoso non fa alcuna reale differenza quando l'obiettivo è sciogliere le ginocchia infiammate e ridurre il fastidio e la rigidità, quindi scegli l'allenamento che preferisci.