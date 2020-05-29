Fai muovere e allenare i bambini in famiglia

Missione attivazione
Movimento
Di Nike Training
Metti in moto tutta la famiglia con questi consigli per rendere divertente ogni allenamento.
Famiglie, unitevi! Ecco un allenamento che permetterà a tutti di tenersi in forma divertendosi. Si tratta di una sessione con velocità diverse per aumentare l'attività cardio e continuare a muoversi. Al termine, tutti saranno felicemente esausti.
Non c'è niente di più importante che mantenere attiva tutta la famiglia. Spesso siamo completamente immersi nello studio o in infinite riunioni di lavoro. Raduna tutti in giardino, in soggiorno o in qualsiasi altro luogo in cui ci si possa allenare e preparali: questa sessione metterà tutti alla prova.
Un allenamento divertente
L'allenamento "Missione attivazione" prevede ginocchia alte e gomiti indietro. Chiedi a tutta la famiglia di camminare per casa mentre eseguite gli esercizi, girando intorno ai mobili e cantando la vostra canzone preferita mentre cercate di non scontrarvi. Chi eseguirà meglio gli esercizi continuando a cantare fino alla fine, sarà proclamato vincitore e avrà diritto a decidere il programma della serata per tutta la famiglia!
Pronti... Via!