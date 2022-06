Nuova grinta: A'ja Wilson

In che modo la tua eredità spianerà la strada alle atlete che verranno dopo di te?

A'JA: Non avrei mai pensato che a 24 anni avrei già parlato di lasciare un'eredità. A dirla tutta, ho ancora difficoltà a capacitarmi del fatto che tante giovani ragazze vogliano seguire il mio esempio. La mia eredità non riguarda me, ma ciò che ho fatto per chi verrà dopo di me. Sono qui per parlare di ciò in cui credo. Non posso piacere a tutti; se così fosse, non sarei me stessa. Non sono qui solo per fare presenza; sono una donna nera e amo tutto ciò che sono. E non me ne pento. Questa è la mia occasione di aiutare la prossima generazione di donne nere, affinché non venga ignorata.