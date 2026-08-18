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Baskets et chaussures ACG

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Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour homme
+1
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour homme
170 CHF
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour femme
170 CHF
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour homme
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour homme
195 CHF
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour femme
+1
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour femme
195 CHF
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Chaussure de course de trail
Nike ACG Ultrafly Trail
Chaussure de course de trail
290 CHF
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour homme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour homme
170 CHF
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de running pour ado
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de running pour ado
125 CHF
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Chaussure de randonnée pour homme
ACG Zegama Hike
Chaussure de randonnée pour homme
210 CHF
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Chaussure de randonnée pour femme
ACG Zegama Hike
Chaussure de randonnée pour femme
210 CHF
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour homme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour homme
130 CHF
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Chaussure pour homme
Nike ACG Rufus
Chaussure pour homme
125 CHF
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour femme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour femme
170 CHF
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Chaussure de trail
Nike Kiger 10
Chaussure de trail
185 CHF
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Chaussure de trail pour femme
Nike Zegama 2
Chaussure de trail pour femme
210 CHF
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandales
ACG Air Deschutz+
Sandales
94.95 CHF
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Chaussure de trail pour femme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 3
Chaussure de trail pour femme
105 CHF
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Chaussure de trail pour homme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 3
Chaussure de trail pour homme
105 CHF
Nike SB Chron 2
Nike SB Chron 2 Chaussure de skateboard
Nike SB Chron 2
Chaussure de skateboard
80 CHF
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
130 CHF
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Chaussure de trail pour homme
Personnaliser
Personnaliser
ACG Pegasus Trail By You
Chaussure de trail pour homme
210 CHF
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Chaussure de trail pour femme
Personnaliser
Personnaliser
ACG Pegasus Trail By You
Chaussure de trail pour femme
210 CHF
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour homme
29 % de réduction
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
29 % de réduction
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Baskets et chaussures Nike ACG : l'aventure t'attend

Quand tu dévales ton trail préféré ou que tu te lances dans une rando inédite, les chaussures Nike ACG t'accompagnent jusqu'au bout. Nos baskets ACG sont pensées pour affronter toutes les conditions, des changements météo imprévus aux terrains difficiles. Résultat, tu peux relever tous les défis, en toute confiance. De plus, nous proposons des tailles pour tous les âges, de sorte que toute la famille puisse participer à l’aventure. Le Swoosh emblématique de Nike, présent sur l'ensemble de notre collection, apporte une note premium à tes chaussures.


Reste au sec, en tout confort


La météo prévoit de la pluie ? Choisis des baskets Nike ACG à finition déperlante qui gardent tes pieds au sec quand tu enchaînes les kilomètres. Privilégie des chaussures Nike ACG GORE-TEX. La conception intelligente de la membrane empêche l’eau de s'infiltrer, mais elle est aussi respirante afin que la transpiration puisse s’évaporer. Ton confort est donc assuré, même s'il pleut. De plus, le col en mousse chinée maintient la cheville au chaud tout en empêchant la pénétration des débris et l’eau.


Un amorti extrême pour un run en douceur


Bichonne tes pieds quand tu choisis des chaussures ACG pour ta prochaine aventure. Les modèles équipés d'une semelle en mousse épaisse absorbent les impacts de chaque foulée, et protègent tes muscles et articulations pendant les activités prolongées. Le matériau souple offre une sensation de réactivité, pour plus d'énergie à chaque pas. Nous proposons aussi des chaussures encore plus souples grâce à des rainures dans la semelle intermédiaire. Ainsi, tu bénéficies d'une amplitude de mouvement naturel quand tu cours, sautes et fonces vers tes objectifs.


Une adhérence tout terrain


Garde le contrôle, même sur les surfaces glissantes, dans des baskets Nike ACG. Sous le pied, un motif d'adhérence généré par ordinateur allié à des ergots en caoutchouc accrochent en montée comme en descente. Tu peux passer facilement des trails à la rue. En effet, la conception offre une adhérence optimale hors route et une foulée en douceur sur le bitume. Sélectionne des chaussures à lacets classiques qui gardent tes pieds bien en place, kilomètre après kilomètre. Pour plus de sécurité, adopte un modèle doté de câbles intégrés aux lacets et d'un chausson intérieur qui enveloppe le milieu du pied comme une chaussette.


Légèreté et respirabilité


Nos chaussures Nike ACG sont fabriquées à partir de matériaux légers et respirants, pour que rien ne t'empêche de donner ta meilleure performance. Le mesh poids plume et la mousse souple ne t'alourdissent pas lorsque tu accélères le rythme. Tous nos matériaux sont testés dans nos labos afin d'en garantir la résistance. Tu peux donc te donner à fond. Les modèles intégrant une boucle à l'arrière s'enfilent facilement quand tu n'as pas de temps à perdre. Grâce à un large choix de couleurs et de motifs, tu trouveras sans mal le modèle qui reflète ton style.


Un futur meilleur


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures Nike ACG portant l'étiquette « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.