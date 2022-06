Bra By Trina : Lettre à la jeune fille que j'étais

Je déteste avoir à te dire ça, mais tu ne seras jamais une fille mince aux yeux bleus avec de longs cheveux blonds et raides. Ta peau hâlée, tes boucles frisées, tes courbes bien proportionnées et ta culture influenceront la société, alors plus tôt tu apprendras à l'accepter, plus les choses seront faciles à vivre. Tu peux me croire.

Tu es unique, et la première étape menant à la vraie beauté est de le comprendre !

Oh, et accorde-moi une faveur, n'oublie jamais ta passion pour le sport, ton amour du running, du badminton, du football, de la natation et surtout de la danse. En grandissant, le monde te donnera l'impression qu'entretenir sa condition physique est comme une punition qu'on s'inflige. Avec le temps, il y aura aussi des voix pour te rappeler que faire du sport aide à se sentir bien et est une grande source de joie. Souviens-toi, tu es bien plus qu'une taille ou une mensuration sur une étiquette.

Transcende l'image que tu as de ton corps, pour ressentir de la gratitude plutôt que de lui porter un regard accusateur. Oui, tes seins continuent de grossir, et il n'y a aucun problème à ça. Ta mère n'arrête pas de te dire de porter tes soutiens-gorge correctement, en ajustant les bretelles pour bien maintenir la poitrine.

Porte aussi une bonne brassière de sport pour avoir un meilleur maintien lorsque tu fais de l'exercice. Et non, tu n'as pas besoin d'un modèle ultra-rembourré. Les coussinets des brassières ne procurent pas un meilleur maintien, donc tu peux littéralement les enlever !

Tes seins passeront par différentes tailles, ils grossiront même de manière inégale, ne panique pas. Souviens-toi que ce sont des cousins, pas des jumeaux. Et il arrive même parfois qu'ils ressemblent plus à des cousins éloignés.