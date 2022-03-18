Cours de running

Vous êtes en vacances à la plage, ou vous avez la chance de vivre en bord de mer (non, on ne vous envie pas du tout !). Le sable vous appelle. Alors enfilez vos baskets, allez au bord de l'eau et rendez-vous compte à quel point il est difficile de courir sur le sable.

« Les gens pensent que courir sur la plage, c'est une super idée, jusqu'à ce qu'ils essaient, explique Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. Et ça peut être une belle expérience, mais il faut d'abord prendre en compte certains facteurs. » En suivant ces conseils, vous pourrez courir plus longtemps sur la plage et apprécier votre run.