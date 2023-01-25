L'équipement Nike à essayer pour s'entraîner à la maison

Il y a plein de façons de s'entraîner à la maison pour adopter un style de vie plus actif. Tu peux réaliser des entraînements à faible impact, comme le yoga ou les exercices de mobilité. Et si tu veux mettre plus d'intensité, l'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) et le renforcement seront parfaits.

En plus d'un bon échauffement (et une bonne récupération après l'entraînement), il te faut un équipement adapté pour tirer pleinement profit de tes séances d'entraînement et de récupération. Si tu veux monter ta propre salle de sport à la maison (peu importe la taille) ou juste compléter ton équipement, voici les basiques dans lesquels investir. Chacun de ces équipements sert à réaliser des mouvements qu'on retrouve dans les entraînements de mobilité, de renforcement ou pour la récupération.

(Contenu apparenté : Comment s'échauffer avant un run selon les spécialistes)