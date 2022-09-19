Comment s'échauffer avant un run selon les spécialistes

Le running est souvent perçu comme une activité ciblant le bas du corps, mais il mobilise en réalité le corps tout entier, explique la coach. Sans compter que les muscles abdominaux assurent la stabilité nécessaire pour garder l'équilibre, ajoute-t-elle.

C'est pourquoi elle suggère d'effectuer un échauffement dynamique qui consiste à simuler les mouvements que vous vous apprêtez à faire. Pour le running, on peut trottiner, par exemple, et faire des exercices axés sur les hanches, les jambes, les fessiers et la ceinture abdominale.

Voici un exemple d'enchaînement :

10 balancements avant-arrière lents de chaque jambe

10 squats ou squats sautés

Des exercices latéraux, par exemple 10 fentes croisées ou 10 fentes latérales

Deux ou trois exercices dynamiques ciblant la ceinture abdominale, tels que des exercices de planche en mouvement, des essuie-glaces ou des moutain climbers

Vous en voulez plus ? Essayez l'exercice appelé Nordic Hamstring. Selon une étude de recherche publiée en 2019 dans le British Journal of Sports Medicine et portant sur les stratégies de prévention des blessures de presque 8 500 athlètes, cet exercice a permis de réduire de moitié le nombre de blessures aux ischio-jambiers.

Le directeur de recherche de cette étude, Nicol van Dyk, un physiothérapeute basé en Irlande, a rapporté que cet exercice simple peut être pratiqué n'importe où, tant que les pieds sont bien ancrés au sol et que l'on peut s'agenouiller confortablement.

Voici comment procéder :

Mettez-vous à genoux et immobilisez vos deux chevilles. Par exemple, passez vos pieds sous une barre ou demandez à un(e) partenaire de running de les maintenir au sol. Ensuite, penchez-vous vers l'avant aussi lentement que possible tout en gardant le dos bien droit, les bras collés le long du corps ou croisés devant la poitrine. Dès que vous ne parvenez plus à vous retenir, laissez-vous tomber en avant de manière contrôlée, en vous réceptionnant avec vos mains sur le sol.

« Un grand nombre de facteurs influencent vos performances de running, mais le fait est que les ischio-jambiers jouent un rôle majeur dans la qualité de votre foulée, explique Nicol van Dyk. Consacrer quelques minutes à un exercice de ce type peut réduire le risque de blessure, et c'est tout l'intérêt d'un échauffement. »

Vous pouvez aussi utiliser un rouleau en mousse lors de votre échauffement. Des recherches suggèrent en effet que l'utilisation d'un rouleau en mousse peut accroître le flux sanguin vers les muscles, améliorer la mobilité et réduire les inflammations. Pour tirer profit de tous ces bienfaits, l'astuce consiste à utiliser le rouleau en mousse avant votre séance de sport.