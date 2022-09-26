Le meilleur équipement Nike pour les joueurs et joueuses de lacrosse

Les chaussures et les crampons de lacrosse Nike sont conçus pour tous les types de joueuses et joueurs sur tous les types de surfaces. Avec des chaussures à crampons basses et montantes conçues pour le jeu sur pelouse, des chaussures pour surface synthétique avec crampons rétractables et des tailles adaptées aux enfants et adultes, les chaussures de lacrosse Nike sont pensées pour répondre aux différents besoins du jeu.

Chaque chaussure est conçue pour offrir la stabilité dont les joueuses et joueurs ont besoin pour s'élancer, s'arrêter et changer de direction en toute confiance. Les chaussures à crampons disposent d'une languette dotée d'une technologie antidérapante et de mousse Nike React située juste sous la semelle intermédiaire. Cela permet de protéger le pied de la pression des crampons.

(Contenu apparenté : Les cinq meilleurs crampons de lacrosse Nike pour chaque style de jeu)