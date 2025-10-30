Les meilleures idées de cadeaux Nike pour tes collègues
Guide d'achat
Avec ces sept idées cadeaux Nike, fais plaisir à coup sûr à tes collègues de travail.
Il est toujours plus agréable de travailler avec des collègues qu'on apprécie. Si tu veux leur faire une belle surprise, offre-leur un cadeau Nike pour leur anniversaire ou pour les fêtes, quels que soient leurs centres d'intérêt.
Des chaussettes douces et économiques aux pulls confortables, découvre des cadeaux Nike pour tes collègues.
7 idées cadeaux Nike pour tes collègues
1. Pour la personne rivée à son ordinateur : des lunettes anti-lumière bleue
Les verres premium des lunettes de la collection Nike Blue Light sont recouverts d'un film qui permet de limiter l'exposition à la lumière bleue des smartphones, des ordinateurs et de tous les appareils avec un écran. C'est donc le cadeau idéal pour les collègues qui passent beaucoup de temps sur leurs appareils.
2. Pour la personne qui a toujours froid : les pulls Nike Sportswear Club Fleece
Les pulls Nike Sportswear Club Fleece sont la définition même du confort. Ils sont parfaits pour les collègues qui cherchent à se réchauffer au bureau. La collection Sportswear Club Fleece est disponible dans une multitude de coloris et de modèles, comme les sweats à capuche, les gilets et les cols ras-du-cou.
3. Pour la personne qui aime parler de sport : des équipements de pros
Pour les fans de sport qui supportent une équipe professionnelle ou universitaire, impossible de se tromper avec un cadeau Nike. Pulls, t-shirts, bonnets, casquettes, écharpes… Il existe plein d'articles aux couleurs d'équipes pros.
4. Pour la personne qui s'entraîne pendant la pause déjeuner : les sacs de sport Nike
Les sacs Nike peuvent contenir un volume allant jusqu'à 51 litres. Ils conviennent parfaitement aux personnes qui se rendent au travail avec leur équipement de sport. L'un des sacs les plus remarquables, le Nike Storm-FIT ADV Utility Power, est conçu dans une matière imperméable qui protège les affaires des intempéries.
5. Pour la personne qui prend l'hydratation au sérieux : les gourdes Nike
Tu trouveras forcément la gourde Nike idéale pour s'hydrater au travail, qu'il s'agisse de la Nike Recharge, une gourde isotherme de 95 cl, ou de la Nike TR Hyper Charge de 71 cl, une gourde shaker qui peut être utilisée à la fois comme mélangeur avant et après l'entraînement ou comme gourde standard.
6. Pour la personne qui adore les chaussettes cools et colorées : les chaussettes Nike
Les chaussettes sont un cadeau qui plait à tout le monde, et les collègues ne font pas exception. Intégrant pour la plupart une technologie anti-transpirante, les chaussettes Nike invisibles, mi-mollet ou montantes, sont conçues pour être à la fois confortables et adaptées au sport.
7. Pour tout le monde : les cartes cadeaux Nike
Tu ne sais pas quel type de cadeau ferait plaisir à tes collègues ? Avec la carte cadeau Nike, tu ne peux pas te tromper. Envoie-la par courrier, par e-mail ou offre-la en personne avec le montant de ton choix.