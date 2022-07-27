Tout ce qu'il faut savoir sur le meilleur tapis de yoga Nike
Guide d'achat
Déroulez ce tapis léger et antidérapant pour votre séance de yoga ou votre entraînement à la maison.
L'un des avantages du yoga est que vous pouvez pratiquer cette activité presque n'importe où, avec très peu d'équipement. Il vous suffit de trouver un endroit calme et de dérouler votre tapis, puis vous pouvez commencer votre séance.
Pour tirer le meilleur parti de votre séance, cherchez un tapis de yoga pouvant prendre en charge tous les aspects de votre pratique. Le meilleur tapis de yoga doit offrir une adhérence optimale tout en étant suffisamment léger pour être confortablement transporté au studio ou en voyage.
(Contenu apparenté : Les sept meilleures postures de yoga pour les débutants selon les professeurs de yoga)
Le meilleur tapis de yoga Nike : Nike Mastery
Le tapis de yoga Nike Mastery est conçu pour offrir une excellente base offrant un maintien optimal pour tout type de cours de yoga et de lieu : à la maison, au parc ou au studio. Le tapis fait 5 mm d'épaisseur et est conçu en caoutchouc naturel pour offrir une surface adhérente antidérapante.
De plus, sa conception anti-odeurs lui permet de garder sa fraîcheur. (Remarque : vérifiez toujours les instructions d'entretien avant de nettoyer un tapis de yoga. La meilleure manière de nettoyer votre tapis de yoga Nike Mastery est de procéder à un nettoyage ciblé.)
Avec ses 1,6 kg, la conception légère du tapis le rend facile à transporter. Une fois déroulé, il mesure 69 cm par 201 cm.
Chaque tapis Nike Mastery est conçu avec au moins 20 % de matières recyclées constituées d'un mélange d'élastomère thermoplastique (TPE) et de caoutchouc naturel effet rocailleux (découvrez-en plus ci-dessous sur les matières fréquemment utilisées pour les tapis de yoga). La matière en TPE contribue à réduire les odeurs et à assurer la légèreté du tapis, tandis que le caoutchouc naturel lui permet de rester frais au toucher et lui donne une adhérence optimale.
(Contenu apparenté : Les meilleurs entraînements gratuits dans l'application Nike Training Club)
Questions fréquemment posées
Quelle est l'épaisseur idéale pour un tapis de yoga ?
Les tapis de yoga présentent différentes épaisseurs allant souvent de 2 à 6 mm.
- Les tapis fins (entre 2 et 3 mm) offrent un contact étroit avec le sol, ce qui peut améliorer la stabilité pendant les exercices d'équilibre. En revanche, les tapis fins ne présentent pas beaucoup d'amorti.
- Les tapis épais (6 mm ou plus) assurent un amorti supérieur qui les rend adaptés aux postures ne nécessitant pas d'être debout et donc ne demandant pas un équilibre parfait. Ils sont également conseillés aux personnes souhaitant un amorti supplémentaire pour leurs articulations.
- L'épaisseur moyenne (entre 4 et 5 mm) est adaptée à de nombreuses personnes, car elle offre un bon équilibre entre amorti et stabilité.
Quelles sont les meilleures matières pour un tapis de yoga ?
Le tapis de yoga Nike Mastery contient 80 % d'élastomère thermoplastique et 20 % de caoutchouc. Au total, la conception comprend au moins 20 % de matières recyclées.
Les diverses matières qui composent les tapis de yoga sont souvent différentes au toucher et ont parfois un impact sur la performance et la résistance du tapis.
- PVC : ce plastique collant est souvent utilisé pour les tapis de yoga en raison de son élasticité et de sa résistance. Par contre, le PVC est composé de phtalates, connus pour avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement.
- Caoutchouc naturel : cette autre option pour les tapis de yoga synthétiques offre une bonne adhérence ainsi qu'une surface souple mais stable. Cependant, les tapis composés entièrement de caoutchouc naturel peuvent être très lourds.
- TPE : cette matière caoutchouteuse artificielle est composée de polymères. Les tapis de yoga en TPE sont souvent faciles à nettoyer, résistent aux bactéries et peuvent être recyclés.
Quelle est la meilleure manière de nettoyer un tapis de yoga ?
La meilleure manière de nettoyer un tapis de yoga est de mélanger quelques gouttes de savon doux (comme du liquide vaisselle naturel) à de l'eau chaude, dans un vaporisateur. Assurez-vous de toujours diluer le savon dans de l'eau. Ensuite, vaporisez le tapis et essuyez-le avec un chiffon en microfibre.
Rédaction : Hannah Singleton