Le jus de cornichons est-il bon pour la santé ? Des spécialistes en diététique nous disent tout sur ses potentiels bienfaits

Le jus de cornichons est-il bon pour la santé ? Une diététicienne explique les bienfaits potentiels de ce liquide
Nutrition
Une diététicienne certifiée règle le débat sur l'utilité éventuelle du jus de cornichons contre les crampes musculaires.
Récupération, énergie, concentration, métabolisme et humeur : voilà tout ce qu'une bonne hydratation peut améliorer. À part l'eau, il existe une multitude de boissons riches en électrolytes pour se réhydrater. Mais il y a une option que tu n'as certainement pas encore testée : le jus de cornichons.
Pour l'instant, les supermarchés ne proposent pas beaucoup de jus de cornichons en bouteille pour la récupération sportive. Ça veut dire que tu dois boire le jus directement du bocal de cornichons. Même si au premier abord, ce liquide saumâtre et acidulé ne ressemble pas du tout à une boisson sportive rafraîchissante, il y a des athlètes qui ne jurent que par ça. En fait, certaines personnes disent que ce jus aurait le pouvoir d'empêcher ou d'atténuer les crampes musculaires dues à une activité physique. Les témoignages individuels indiquant que le jus de cornichons a soulagé des crampes musculaires (probablement dues à une déshydratation) sont intéressants, mais il faut davantage d'études pour déterminer véritablement si le jus de cornichons est vraiment bénéfique aux athlètes.
Le jus de cornichons permet-il de réduire les crampes musculaires ?
Peu de recherches ont été faites pour savoir si oui ou non, le jus de cornichons pouvait contribuer à atténuer les crampes musculaires ou même participer à la réhydratation. L'hypothèse est la suivante : le jus de cornichons pourrait être utile grâce à sa forte teneur en sodium et en vinaigre. Quand on transpire lors d'un entraînement, étant donné que la sueur contient du sodium, il est important de refaire le plein d'électrolytes pour prévenir les crampes musculaires et la déshydratation.
Un essai clinique contrôlé randomisé publié en 2009 dans le Journal of Athletic Training s'est intéressé aux variations du taux d'électrolytes dans le sang après la consommation de trois liquides différents : du jus de cornichons, de l'eau et une solution classique à base de glucides et d'électrolytes. L'étude portait seulement sur neuf hommes, mais les chercheurs ont découvert qu'il n'y avait pas de différence significative entre ces différentes boissons en matière de concentration en électrolytes.
En 2010, un article de recherche publié dans le Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise examinait si oui ou non, le jus de cornichons raccourcissait la durée des crampes musculaires. Dans le cadre de cette étude réalisée à petite échelle (là encore, seulement neuf participants), des crampes musculaires ont été provoquées chez neuf hommes qui n'étaient pas suffisamment hydratés. Après une stimulation nerveuse et le déclenchement de crampes musculaires, les participants ont consommé soit une petite quantité de jus de cornichons, soit de l'eau déminéralisée (de l'eau sans ions).
L'étude a révélé que le jus de cornichons raccourcissait la durée des crampes par rapport à l'eau et soulageait plus vite les crampes que le fait de boire de l'eau ou de ne rien boire du tout. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de changement conséquent au niveau du taux d'électrolytes, ce qui signifie que ce n'était probablement pas la teneur en électrolytes du jus de cornichons qui avait eu une incidence sur les crampes musculaires.
Si le raccourcissement de la durée des crampes n'était pas dû aux électrolytes, les chercheurs ont supposé qu'il y avait un autre mécanisme en jeu. Ce même article de recherche datant de 2010 suggérait que l'effet du jus de cornichons sur les crampes musculaires était dû à sa teneur en acide acétique (vinaigre). Il est probable (même s'il n'y a pas encore assez de recherches pour appuyer cette idée) que le goût aigre de l'acide acétique stimule les récepteurs du système nerveux situés à l'arrière de la gorge. En théorie, cela déclencherait un réflexe qui augmenterait ce qu'on appelle l'activité des neurotransmetteurs inhibiteurs. Les neurotransmetteurs inhibiteurs empêchent la transmission des messages (comme un message disant à une cellule musculaire de se contracter) au sein du système nerveux. Si l'activité des neurotransmetteurs est inhibée, les crampes musculaires s'atténuent.
Le jus de cornichons est-il bon pour la santé ?
Même si on ne sait toujours pas si les scientifiques soutiennent ou non l'idée de l'efficacité du jus de cornichons contre les crampes musculaires, pour les athlètes qui veulent le tester, cela ne peut pas leur faire de mal, tant que la consommation ne dépasse pas environ un millilitre par kilo. Ça veut dire par exemple qu'un adulte pesant 68,2 kg pourrait consommer environ 68 ml de jus de cornichons. Il faut bien garder à l'esprit que les bienfaits du jus de cornichons sont principalement dus au fait qu'il peut contribuer à soulager les crampes musculaires (grâce au vinaigre) et non à sa teneur en électrolytes.
Si ton objectif principal est de soulager tes crampes musculaires, le jus de cornichons peut t'aider, tout comme d'autres saumures à base de vinaigre comme le jus de kimchi ou de choucroute. Mais si ton objectif est de te réhydrater, les articles de recherche cités ci-dessus suggèrent que le jus de cornichons n'est pas plus efficace que l'eau.
Encore une fois, il ne faut pas oublier que le jus de cornichons est riche en sodium. Les personnes souffrant d'hypertension doivent donc en consommer très peu. La teneur en vinaigre du jus de cornichons peut également engendrer des soucis intestinaux chez les personnes ayant des troubles gastro-intestinaux ou le syndrome du côlon irritable.
Conseils pour bien s'hydrater
Si ton objectif est de mieux t'hydrater, il y a plein de façons d'empêcher la déshydratation. Selon la National Academy of Medicine, un homme adulte devrait consommer environ 13 verres d'eau par jour et une femme devrait en boire environ neuf, chaque verre représentant 24 cl. Bien sûr, ces besoins sont supérieurs pour les athlètes pratiquant une activité physique qui entraîne une sudation importante. Boire régulièrement est l'un des meilleurs moyens de prévenir la déshydratation et ses symptômes comme les crampes musculaires.
(Contenu apparenté : Voici précisément la quantité d'eau que vous devez boire par jour, d'après les experts)
En général, le meilleur moyen de boire assez, c'est de choisir une boisson dont on aime le goût. Si l'eau ne t'attire pas trop, essaye d'ajouter un fruit (comme une rondelle de citron ou de citron vert) pour lui donner du goût. Un autre moyen de rendre l'eau plus attrayante, c'est de congeler des fruits frais dans des bacs à glaçons et d'utiliser ces glaçons pour aromatiser l'eau. Les tisanes comptent pour ton objectif d'hydratation quotidienne, tout comme l'eau gazeuse. Quand tu fais du sport ou si tu vis dans un pays chaud, tu peux consommer des boissons sportives ou de l'eau de coco pour contribuer à refaire le plein d'électrolytes.
En conclusion
Pour résumer, le jus de cornichons n'est pas mauvais pour toi, mais ça ne fait vraisemblablement pas de miracle non plus. Des preuves anecdotiques et les rares recherches menées sur le sujet suggèrent qu'il pourrait atténuer les crampes musculaires, mais à part ça, il ne t'hydratera pas mieux que l'eau.
Rédaction : Sydney Greene, titulaire d'une Maîtrise en sciences et diététicienne agréée