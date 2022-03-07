Est-ce que l'eau salée vous hydrate après un entraînement ?

Lorsque vous vous hydratez uniquement avec de l'eau pendant l'exercice, vous risquez de diluer la quantité de sodium présente dans le corps, selon Natalie Allen, diététicienne agréée et professeure adjointe d'enseignement clinique en sciences biomédicales à l'Université d'État du Missouri, et spécialisée en diététique sportive. Or, c'est un problème, car le sodium aide l'organisme à maintenir l'équilibre hydrique en veillant à ce que la bonne proportion de liquide entre et sorte des cellules.

« Un(e) athlète doit maintenir cet équilibre entre le sodium et l'eau pour éviter les crampes, ou, ce qui est encore plus préoccupant, un trouble nommé hyponatrémie, dit-elle. Cela se produit lorsque les niveaux de sodium du corps tombent trop bas. »

Si cela se produit, vos cellules commencent à gonfler, provoquant des symptômes tels que des maux de tête, une fatigue soudaine, une faiblesse musculaire ou des nausées. Si la situation s'aggrave, elle peut entraîner des crises d'épilepsie et même un coma.

Malheureusement, ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Une étude a qualifié l'hyponatrémie de « gravement sous-estimée », et une autre a révélé que ce trouble est l'anomalie électrolytique la plus courante et qu'il est largement observé chez les personnes hospitalisées.

« C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir un apport adéquat en sodium dans l'alimentation et de boire une petite quantité de sodium dans sa boisson lorsqu'on fait de l'exercice, surtout lorsqu'il fait chaud ou pendant de longues périodes », affirme Natalie Allen. « C'est pourquoi la plupart des boissons énergétiques contiennent une quantité adaptée de sodium, afin d'éviter la dilution du sang. »

Le sodium a bien d'autres fonctions que celle d'empêcher les crampes, ajoute le diététicien et entraîneur en renforcement musculaire et en conditionnement physique Reda Elmardi, diététicien agréé et spécialiste certifié en force et conditionnement. Il affirme que les minéraux sont également essentiels pour profiter des bienfaits suivants, en particulier pour les athlètes :