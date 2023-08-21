Les protéines sont indispensables à la construction et au maintien de la masse musculaire, ce qui peut t'aider à conserver des os et des articulations en bonne santé et un métabolisme optimal. L'apport nutritionnel conseillé (ANC) en protéines est de 0,8 gramme par jour et par kilogramme de poids corporel. Mais l'International Society of Sports Nutrition conseille aux personnes qui font régulièrement de la musculation ou qui s'entraînent pour un évènement d'endurance de consommer chaque jour 1,4 à 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel pour entretenir et développer leur masse musculaire.

De manière générale, il faudrait inclure des protéines dans presque chaque repas ou snack pour stabiliser la glycémie, soutenir la prise de muscle et avoir une plus grande sensation de satiété, plus longtemps. L'une des principales raisons pour lesquelles les athlètes veulent définir une heure pour prendre leurs boissons protéinées ? Si leur entraînement a un but précis, comme prendre du muscle ou améliorer les performances sportives. Pour ce type d'objectifs, il est important de consommer des protéines à des moments précis de la journée.

Alors quel est le meilleur moment pour consommer des boissons protéinées ? Il se trouve que le meilleur moment pour consommer des protéines (de manière générale) n'est pas forcément toujours le même. Comme les boissons protéinées permettent de consommer rapidement une quantité importante de protéines, tu peux en prendre une avant un entraînement pour l'énergie, après un entraînement pour la récupération ou pour t'assurer l'apport quotidien en protéines nécessaire.