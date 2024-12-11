QJP : faire du sport pendant les règles

Vous avez probablement entendu parler d'une personne dont les règles se sont arrêtées à cause d'un excès d'exercice physique ? C'est quoi cette histoire ?

Quand votre flux disparaît

Il est faux de croire que la disparition des règles provient uniquement d'un excès d'exercice physique. Si vous mangez suffisamment pour maintenir l'intensité de votre entraînement, vous ne souffrirez pas de cette irrégularité. En fin de compte, elle est due à une disproportion entre la dépense et l'apport énergétiques.

La fréquence et le flux de vos règles peuvent donner des indices sur ce qui se passe dans votre corps. Si vous vous entraînez très dur et que vos cycles menstruels sont irréguliers, ou qu'ils s'arrêtent complètement, c'est peut-être parce que votre corps ne reçoit pas le carburant dont il a besoin.

En effet, si vous ne mangez pas assez ou pas assez tôt après l'entraînement, votre équilibre énergétique peut se dérégler. Les neurones peuvent alors s'éteindre et ne pas envoyer les signaux nécessaires à la production des hormones qui font fonctionner le système reproducteur, ce qui entraîne un dysfonctionnement du cycle menstruel et une aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles pendant trois mois consécutifs ou plus (ça rappelle un peu les cours de biologie, n'est-ce pas ?).

Faites le plein d'énergie

Manger régulièrement, ne jamais sauter un repas et consommer des aliments non transformés est le meilleur moyen d'éviter les baisses d'énergie. Pour des en-cas de choix, misez sur les oléagineux, les graines, les smoothies (riches en protéines et en bonnes graisses), les barres de céréales aux flocons d'avoine, les bananes, le houmous et les crudités. N'hésitez pas non plus à ajouter des céréales complètes, de la patate douce, des haricots et des lentilles à vos dîners. Et si vous vous entraînez tôt le matin, pourquoi ne pas faire le plein d'énergie avec du porridge et boire un smoothie nutritif après avoir transpiré ? Peu importe ce qui vous convient, souvenez-vous simplement que votre corps a besoin de reconstituer ces réserves d'énergie après une séance d'entraînement.