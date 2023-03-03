Les bienfaits de la table inversée selon les spécialistes

L'exercice de la table inversée fait partie des mouvements liés au renforcement abdominal, mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là, nous confie Bill Kelley, docteur en physiothérapie et spécialiste en force et conditionnement.

En plus de solliciter les muscles fléchisseurs de la hanche, cinq muscles essentiels pour un mouvement efficace, la posture de la table inversée fait aussi travailler ton mental.

« Les jambes et les bras bougent de façon réciproque, mais dans des directions opposées, ce qui sollicite fortement le mental afin de réaliser le mouvement correctement tout en stabilisant la ceinture abdominale », explique Bill Kelley.

Rocky Snyder, spécialiste en force et conditionnement et auteur du guide pour le renforcement musculaire « Return to Center », indique que « l'objectif de la table inversée est d'utiliser les muscles qui relient la cage thoracique au pelvis pour garder un certain niveau de rigidité lorsque les membres sont en mouvement ».

Il n'est pas toujours facile de bouger les bras et les jambes sans solliciter les hanches et le torse, précise Rocky Snyder. « Cela nécessite un grand contrôle et une puissance incontestable au niveau des muscles de la colonne vertébrale ».

Le résultat est un mouvement plus efficace, que ce soit pour pratiquer un sport, ramasser un panier à linge ou courir derrière le bus.

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