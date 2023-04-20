Les huit exercices recommandés par les coachs pour renforcer les triceps et les bras

Le renforcement du haut du corps passe presque obligatoirement par un travail sur les triceps. En effet, les triceps (qui représentent les deux tiers du bras) sont les principaux muscles moteurs dans une multitude d'autres exercices polyarticulaires composés, comme les développés couchés et les élévations latérales.

(Contenu apparenté : Tout ce qu'il faut savoir sur les exercices composés)

Ces exercices composés (par opposition aux mouvements isolés qui ciblent un seul muscle, comme les flexions de biceps et les extensions de triceps) sont essentiels pour gagner en force et en masse musculaire.

« Pousser en avant et au-dessus de sa tête sont des mouvements que l'on réalise au quotidien », explique David Otey, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique. « Le triceps permet de tendre le coude, ce qui en fait un moteur secondaire pour toute action de poussée. »

Pour Noam Tamir, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique, le renforcement des triceps aide à développer sa force pour les exercices composés, mais pas seulement. Le spécialiste explique que des triceps faibles peuvent rapidement provoquer des déséquilibres musculaires dans le haut du corps. Des études montrent que ces déséquilibres peuvent augmenter le risque de blessure chez les athlètes.

Envie de muscler tes triceps ? Intègre un ou plusieurs de ces exercices dans ton entraînement du haut du corps.