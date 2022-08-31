5 exercices à ajouter à votre routine fitness pour renforcer votre ceinture abdominale

Les deux principaux avantages des exercices ciblant la ceinture abdominale sont d'ordre esthétique et fonctionnel. D'un point de vue esthétique, les exercices de renforcement de la ceinture abdominale permettent d'affiner la taille et de définir les muscles, en particulier le muscle droit de l'abdomen, qu'on appelle couramment la plaquette de chocolat, explique Michael Julom, entraîneur de niveau 1 en CrossFit et entraîneur personnel certifié par l'ACE.

Une ceinture abdominale puissante aide à protéger la colonne vertébrale, et s'avère indispensable pour chacune de nos activités, qu'il s'agisse de s'asseoir, de rester debout pendant de longues périodes, de marcher, de porter des courses, de démarrer la tondeuse ou de porter un enfant, s'accordent à dire Michael Julom et Justin Agustin, entraîneur personnel certifié par l'ISSA.

Une ceinture abdominale puissante peut également empêcher les compensations et les déséquilibres de se produire.

« Si les muscles de votre ceinture abdominale ne sont pas suffisamment entraînés, les autres parties du corps vont compenser pour [supporter] cette charge, ce qui vous causera des douleurs étranges un peu partout », précise Justin Agustin. Cela risque de provoquer des douleurs lombaires, une mauvaise posture, un équilibre instable, un manque de stabilité ainsi qu'une faible endurance en position debout.

Il ajoute que les activités quotidiennes, telles que se tenir debout et ramasser des objets lourds, peuvent même devenir plus difficiles, augmentant ainsi le risque de blessure.