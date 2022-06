Le cardio, ou entraînement cardiovasculaire, est un exercice de type aérobique nécessitant de l'oxygène. La marche, le running, le cyclisme, la natation et la danse sont par exemple des exercices de cardio, et il en existe bien d'autres.



Lorsque votre rythme cardiaque augmente, votre cœur fait circuler davantage de sang et d'oxygène dans votre organisme pour lui apporter de l'énergie afin de poursuivre votre activité. Votre capacité aérobie exprime l'efficacité de votre organisme à utiliser cet oxygène. Celle-ci peut être améliorée en pratiquant régulièrement des exercices de cardio.



L'activité cardio constante à faible intensité (LISS) est un type d'entraînement effectué avec une intensité faible à moyenne (entre 60 et 80 % de votre rythme cardiaque maximal). Cette activité peut être réalisée sur une longue période, car votre cœur, vos poumons et vos muscles sont moins sollicités. De plus, le besoin de récupération est moindre, ce qui vous permet donc d'en faire tous les jours.



Mais toutes les activités de cardio ne sont pas des exercices aérobiques. Le HIIT (entraînement fractionné de haute intensité) est un type d'exercice de cardio anaérobique unique où se succèdent des intervalles d'effort très intense et des périodes de repos. À cause de son intensité, cette activité n'est pas recommandée au quotidien, et il convient plutôt de faire deux à trois séances par semaine.