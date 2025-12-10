Si tu manques de temps, il paraît normal de vouloir tirer le meilleur parti de ton entraînement. L'American Heart Association recommande aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée et deux séances de renforcement musculaire. Mais selon Betina Gozo, pas besoin de choisir entre le cardio et le renfo.

Astuce : selon le CDC, si ton rythme cardiaque est élevé et que tu transpires, c'est que c'est un effort d'intensité modérée. Tu dois aussi pouvoir réciter (mais pas chanter) les paroles de ta chanson préférée.

À titre d'exemple d'entraînement hebdomadaire, les activités d'intensité modérée peuvent aller de la marche rapide au jardinage, au tennis ou au vélo.

Au final, un programme d'entraînement adapté mélange le cardio et le renfo : c'est le combo gagnant. « Je ne crois pas en une solution universelle, mais je préconise à tout le monde de faire au moins une forme d'entraînement de renforcement ou de résistance au minimum trois fois par semaine pendant 20 à 30 minutes, conseille Betina Gozo. Plus précisément, ça peut être toute forme d'exercice dont le niveau d'effort ressenti est situé entre 7 et 10, 10 étant le plus difficile. »

Pour ce qui est du cardio, Betina Gozo explique que « tout le monde devrait bouger plus », surtout quand on travaille toute la journée à un bureau. « Si tu fais un métier sédentaire, je te recommande de pratiquer une activité cardio deux ou trois jours supplémentaires par semaine, en plus de ton entraînement de renfo, ajoute Betina Gozo. « Ça peut simplement revenir à se promener 30 minutes en extérieur. »