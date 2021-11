Combien de temps faut-il pour marcher un kilomètre ?

Comme pour de nombreux sports, pour vous améliorer, il faut améliorer votre endurance. Comment améliorer son endurance ? En s'entraînant. Plus vous entraînez votre corps, mieux il réagit.

Pour augmenter votre allure de marche, vous devez d'abord suivre vos progrès. Pour les débutants, marcher 1 500 mètres peut prendre plus de 22 minutes. Les débutants peuvent avoir besoin de s'arrêter et de reprendre ou d'ajuster leur allure pour reprendre leur souffle. Au fil du temps, votre forme physique va s'améliorer et votre temps moyen sur 1 500 mètres va diminuer.

Vous pouvez calculer votre allure de marche en utilisant un podomètre ou une application pour suivre la vitesse de vos pas. Vous pouvez ainsi constater que votre vitesse augmente.

Une autre façon simple de suivre vos progrès est de suivre votre fatigue perçue qui est une indication de votre rythme cardiaque. Plus votre rythme cardiaque augmente, plus votre respiration s'accélère. Il est plus difficile de supporter un rythme cardiaque élevé, et vous pouvez avoir besoin d'ajuster votre allure pour reprendre votre souffle.

À mesure que votre forme physique s'améliore, vous aurez un meilleur débit cardiaque et une meilleure capacité aérobique (votre VO2 max). Cela signifie que vous ne serez plus essoufflé aussi facilement et pourrez marcher plus vite plus longtemps. Par conséquent, votre allure moyenne sur 1 500 mètres s'améliorera.

Vous pouvez suivre votre niveau d'effort en notant votre ressenti : pouvez-vous tenir une conversation pendant l'entraînement ? Ou en suivant votre rythme cardiaque.

Pour une collecte de données précises, essayez de marcher vos 1 500 mètres sur le même terrain à chaque fois. Marcher sur un terrain escarpé ou accidenté prendra plus de temps. Vous pouvez calculer et suivre votre allure en marchant sur un tapis de course.

À mesure que votre forme physique s'améliore, votre allure de marche s'accélère. Quelques autres astuces à tester : portez de bonnes chaussures, faites de plus petits pas, utilisez vos bras pour accélérer et engagez votre ceinture abdominale. Ensemble, ces petites astuces peuvent vous aider à accélérer votre allure.