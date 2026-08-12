Vêtements d'hiver

Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
30 CHF
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
17 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
135 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat pour ado
45 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
80 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Veste de running Storm-FIT Aerogami pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Veste de running Storm-FIT Aerogami pour homme
259.95 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
42 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
94.95 CHF
Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
Nike Everyday Plus « Rift »
Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
17 CHF
Nike Pro
Nike Pro Legging de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging de fitness Dri-FIT pour homme
50 CHF
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
22 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
57 CHF
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
42 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness à manches longues et col montant Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness à manches longues et col montant Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalon de jogging pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalon de jogging pour ado
45 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Legging de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Legging de running Dri-FIT ADV pour homme
135 CHF
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Pantalon cargo pour ado
Nike Sportswear City Utility
Pantalon cargo pour ado
70 CHF
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Nike Everyday Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
17 CHF
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Haut haute performance Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary Fleece
Haut haute performance Dri-FIT UV pour homme
80 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
52 CHF
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour Homme
50 CHF
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Jogging Therma-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Multi Stain Repel
Jogging Therma-FIT pour ado
52 CHF
Nike Unlimited
Nike Unlimited Veste à capuche déperlante pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Veste à capuche déperlante pour homme
110 CHF

Vêtements d'hiver : affronte le froid

Quand tu sors courir ou pour aller à la salle, nos vêtements d'hiver te protègent du froid. Découvre nos modèles fabriqués avec la technologie Nike Therma-FIT : elle aide à réguler la chaleur naturelle de ton corps pour que tu restes au chaud quand la température baisse. Tu trouveras aussi des modèles avec des empiècements matelassés au niveau de la poitrine qui offrent une isolation supplémentaire. En plus, des sections en mesh t'assurent une respirabilité optimale. Affronte toutes les conditions avec une veste déperlante qui ne t'encombre pas. Certains modèles sont dotés d'une capuche qui se range dans le col pour que tu puisses te concentrer sur tes exploits en cas de météo capricieuse.


Chez Nike, nous savons que tu as besoin de vêtements pour l'hiver qui boostent tes performances. Tu trouveras des hauts de sport à manches longues en maille extensible qui enveloppent tes muscles et se glissent sans effort sous des vêtements plus épais. Nous avons aussi des chaussettes haute performance qui offrent un amorti et un confort exceptionnels pendant l'entraînement. Tu en veux encore plus ? Choisis des modèles légers en tissu Fleece qui sont aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur ; ils te permettront de rester au chaud tout en profitant d'une grande liberté de mouvement. Tu aimes le look baggy ? Découvre nos modèles décontractés à épaules tombantes et manches larges. Les coutures plates limitent les frottements : idéal pour t'éviter les distractions pendant l'entraînement.


Quand tu repousses tes limites, chaque détail peut faire une grande différence. Notre gamme de vêtements pour grand froid comprend des hauts à col roulé qui te tiennent bien chaud. En plus, les manches dotées d'ouvertures pour les pouces permettent de couvrir les bras. Découvre nos pantalons de jogging et nos vestes avec des poches à zip pratiques pour garder tes objets essentiels en sécurité, quelle que soit ta vitesse. Enfin, les cordons de serrage à la taille te laissent la possibilité d'ajuster ta coupe.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos articles d'hiver portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.