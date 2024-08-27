Allège ton sac à dos avec ces essentiels Nike

Pour rejoindre ton bivouac à quelques kilomètres du parking ou partir plusieurs jours en trek, le poids de ton sac à dos joue un rôle déterminant sur tes réserves d'énergie… et sur ton humeur. Une étude portant sur plusieurs recherches suggère que le placement et la charge du sac à dos ont aussi un impact sur les muscles sollicités et la facilité à marcher.

Au vu de ces conclusions, choisir des articles ultra-légers pour la randonnée est juste essentiel. Et ça vaut aussi pour tes vêtements et chaussures ! Découvre ici les meilleurs articles Nike pour randonner léger, de la tête aux pieds.