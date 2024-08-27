Allège ton sac à dos avec ces essentiels Nike
Guide d'achat
Quand tu pars en rando, ton sac à dos doit être aussi léger que possible. Voici ce qu'il faut prendre en compte.
Pour rejoindre ton bivouac à quelques kilomètres du parking ou partir plusieurs jours en trek, le poids de ton sac à dos joue un rôle déterminant sur tes réserves d'énergie… et sur ton humeur. Une étude portant sur plusieurs recherches suggère que le placement et la charge du sac à dos ont aussi un impact sur les muscles sollicités et la facilité à marcher.
Au vu de ces conclusions, choisir des articles ultra-légers pour la randonnée est juste essentiel. Et ça vaut aussi pour tes vêtements et chaussures ! Découvre ici les meilleurs articles Nike pour randonner léger, de la tête aux pieds.
Meilleure casquette pour la rando : Nike Terra
Tu te dis peut-être qu'un bonnet n'ajoutera pas beaucoup de poids à ton sac, mais chaque gramme compte si tu veux randonner léger. Le meilleur compromis ? Une casquette à la fois chaude et légère, comme la Nike Terra. Fabriquée dans une maille douce à base de polyester et de nylon, elle offre juste ce qu'il faut d'élasticité tout en restant légère.
Meilleur foulard pour la rando : Nike Trail
Les écharpes sont utiles pour se réchauffer, mais elles sont souvent encombrantes en plus d'être un poids superflu. C'est pour ça que les foulards sont un excellent choix pour partir en sac à dos. Le tour de cou de running Nike Trail est un modèle ultra-léger qui intègre la technologie Nike Dri-FIT pour évacuer la transpiration. En plus de ça, il a trois poches à revers dans lesquelles tu peux mettre de la glace quand il fait très chaud.
Meilleures vestes de pluie pour la rando : Trail Aireez (homme) et Essential Repel (femme)
Pour affronter le froid et l'humidité, il faut bien superposer les vêtements. Et ça commence par une veste de pluie. Pour ne pas alourdir ta tenue, opte pour des super modèles comme la veste de running Nike Trail Aireez pour homme et la veste pour femme Nike Essential Repel. Toutes deux sont légères, résistantes et déperlantes. Les fentes respirantes sont l'une des caractéristiques qui distinguent ces vestes des autres. Et quand le temps est au beau fixe, la veste Aireez se replie dans sa propre poche. Pratique !
Meilleur haut à manches longues pour la rando : Nike ACG « Goat Rocks » (femme) et Dri-FIT Legend (homme)
Comme tout bon vêtement imperméable, un haut à manches longues doit être double fonction. Les hauts Nike ACG « Goat Rocks » pour femme et Dri-FIT Legend pour homme remplissent tous deux cette mission. Ces modèles légers et anti-transpirants te garderont bien au sec, même dans les randonnées les plus intenses. Le haut ACG intègre aussi une protection UV et des ouvertures pour les pouces qui le maintiennent en place quand tu bouges. C'est le combo parfait entre confort et fonction. Avec sa coupe plus ample qu'un vêtement première couche standard, le haut Legend te suivra partout.
Meilleur haut à manches courtes pour la rando : Nike Primary (homme) et Nike One Classic (femme)
Pour les journées plus chaudes ou comme vêtement première couche, le haut Nike Primary pour homme et le haut Nike One Classic pour femme s'adaptent à toutes les situations. Ils intègrent des fonctionnalités anti-transpirantes, comme la technologie Nike Dri-FIT. Le modèle Primary présente aussi une aération sous les aisselles pour te garder au sec et au frais. Autre détail : son tissu en maille est doux comme de la soie. Un gros avantage si tu portes ton sac pendant plusieurs heures.
Meilleur pantalon pour la rando : Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight
Les nuits sont souvent fraîches, même quand on campe dans le désert. Les pantalons en Fleece sont la meilleure option pour avoir bien chaud, mais ils ont tendance à prendre de la place… Sauf le pantalon de survêtement Nike Sportswear Tech Fleece. Ce modèle te bien chaud et t'isole du froid sans être lourd ni épais. Sa coupe plus près du corps et son tissu en maille léger sont parfaits pour la randonnée.
Meilleures chaussettes pour la rando : Nike Spark Lightweight
Non seulement des chaussettes en coton épaisses prennent prendre plus de place dans un sac à dos, mais elles peuvent aussi retenir l'humidité, comme les gouttes de transpiration. Bon amorti. Propriétés anti-transpirantes. Poids plume. Les chaussettes Nike Spark Lightweight te feront gagner de la place et allègeront ton paquetage. Elles intègrent même des motifs réfléchissants dans les zones clés, un détail utile quand tu randonnes à l'aube ou au crépuscule.
Meilleures chaussures pour la rando : Nike Ultrafly
Nike propose un large choix de sneakers légères idéales pour se déplacer sur le spot de bivouac quand on a enlevé ses grosses chaussures de randonnée. La paire à ajouter à ton équipement de randonnée léger, c'est la Nike Ultrafly. Ces chaussures de trail existent aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Elles intègrent une plaque en carbone et de la mousse ZoomX pour le confort et la performance, ainsi qu'une semelle extérieure Vibram Megagrip pour une adhérence exceptionnelle sur tous les sentiers.
Rédaction : Elizabeth Millard