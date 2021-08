Comment prendre mieux soin de soi

Quand on parle de « prendre soin de soi », vous pensez « bains moussants et petits films sous une couverture bien chaude » ? Si c'est le cas, vous n'avez pas tort, mais ça ne se limite pas à cela. « Prendre soin de soi, c'est la manière dont vous vous occupez de vous fondamentalement, au quotidien et sans cesse, et cela englobe votre santé physique, émotionnelle et mentale, vous permettant de donner le meilleur de vous-même », précise Theresa Melito-Conners, experte dans ce domaine, conseillère pédagogique et auteure dans le Massachusetts.



Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement se faire plaisir. Cela peut impliquer des activités désagréables mais qui sont bonnes pour vous (comme aller chez le dentiste) ou de répondre à ses besoins dans une situation donnée (comme par exemple prendre une vraie pause déjeuner), explique Ellen Bard, membre associée de la British Psychological Society et auteure de This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. En faisant cela, vous rechargez les batteries, ce qui vous permet d'être à 100 % au travail, dans votre entraînement et dans vos relations, ajoute Ellen Bard. Et au lieu de perdre du temps et de l'énergie à essayer de garder votre calme, vous vous donnez les ressources internes nécessaires pour résoudre les problèmes. C'est la différence entre ajouter la pièce manquante au puzzle et associer des pièces qui ne vont pas ensemble en espérant obtenir un résultat.