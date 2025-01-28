Vous vous entraînez mais vous ne perdez pas de poids ? Voici pourquoi.

Un stress permanent, qu'il soit dû à ton travail, à ta vie perso, au surentraînement, ou aux trois à la fois, peut avoir des effets négatifs sur ta santé et freiner tes progrès à la salle. « Le stress fait grimper le niveau de cortisol, ce qui peut faire augmenter le stockage des graisses, en particulier au niveau de l'abdomen, et nuire à la récupération musculaire », indique Sarah Pelc Graca.

La récupération musculaire est essentielle pour gagner en force et éliminer la graisse corporelle. Et c'est le sommeil qui permet aux muscles de récupérer. Or, en cas de stress, il se peut que tu ne dormes pas aussi bien que d'habitude. La recherche montre qu'il existe un lien entre un taux élevé de cortisol et le manque de sommeil. Mais c'est comme se demander qui de la poule ou de l'œuf a vu le jour en premier.

Dans tous les cas, manquer de sommeil au quotidien peut neutraliser tous tes efforts acharnés à la salle. « [Pendant le sommeil,] le corps répare les muscles, régule les hormones de la faim comme la ghréline et la leptine, et équilibre le métabolisme dans son ensemble, explique Sarah Pelc Graca. Quand on ne dort pas assez, on peut avoir envie de manger plus, stocker plus de graisses et avoir moins d'énergie pour les entraînements. »

La solution : télécharge une application de méditation, intègre le yoga à ta routine quotidienne et laisse de côté les tâches et les activités qui ne sont pas bénéfiques pour ton bien-être mental. Dans la vie, impossible d'échapper à toutes les sources de stress. Alors autant se débarrasser au maximum de celles qui sont inutiles.