Vous vous entraînez mais vous ne perdez pas de poids ? Voici pourquoi.

Selon une étude de 2021 publiée dans le magazine International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-Being, l'une des clés pour réussir un programme d'amincissement est de se fixer des objectifs clairs et personnalisés, et de les réévaluer régulièrement.



Mais vos objectifs doivent être réalistes. Car s'ils sont hors d'atteinte, c'est perdu d'avance. Et plus vous multiplierez les tentatives infructueuses de perte de poids, moins vous aurez confiance en votre capacité à atteindre vos objectifs.



La solution : fixez-vous des objectifs à court terme et utilisez-les comme des tremplins pour vos aspirations à long terme. Par exemple, votre objectif à long terme peut être de perdre 10 kilos. À un rythme raisonnable de 500 g à 1 kg par semaine, il vous faudra peut-être plusieurs mois pour atteindre votre objectif, et ce n'est pas grave.



Pour garder votre motivation intacte, fixez-vous chaque mois des objectifs intermédiaires. Au cours du premier mois, visez par exemple quatre entraînements par semaine. À la fin du mois, célébrez vos accomplissements et relevez le niveau de difficulté. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, voyez-le comme une leçon qui vous permettra de progresser. Ajustez votre objectif, et recommencez.



Cette approche progressive vous aidera à persévérer dans votre programme d'amincissement et à préserver motivation et régularité sur la durée. Surtout, donnez-vous le temps d'atteindre vos objectifs. Lorsque vous commencez une activité physique, félicitez-vous pour chaque accomplissement et chaque étape, qu'il s'agisse ou non d'une perte de poids.



Par exemple, vous avez peut-être commencé un programme de running et n'avez pas été en mesure d'atteindre le seuil du kilomètre durant la première semaine. Mais durant la deuxième et la troisième semaine, vous avez parcouru ce kilomètre avec de l'énergie à revendre. Félicitez-vous pour vos accomplissements ! Même si la balance ne le montre pas, vous gagnez en forme et force.

