Sept exercices qui peuvent améliorer votre endurance cardiovasculaire

Leo Hipp, physiologiste de la performance chez Human Powered Health à Boston, dans le Massachusetts, affirme que la meilleure façon de développer l'endurance cardiovasculaire est d'établir une routine cardiovasculaire régulière, qui soit stimulante.

Bien sûr, tout le monde ne commence pas au même niveau de forme physique. Il n'est donc pas judicieux de faire des exercices d'aérobie dès le départ si ton corps n'y est pas habitué. Si tu commences tout juste à t'entraîner, il sera peut-être préférable de commencer doucement, par seulement 10 à 15 minutes d'activité physique pendant ta première semaine, explique Kevin Salinas, coach personnel certifié par la NASM et maître-moniteur chez CycleBar.

Kevin Salinas recommande le jogging ou la marche comme d'excellentes activités pour commencer. « À partir de là, on peut progressivement augmenter l'intensité en augmentant la durée », ajoute-t-il.

Conseil de pro : Pour corser une séance de marche sur tapis de course, augmente l'inclinaison ou marche avec des haltères.

Pour les personnes qui ont un niveau plus avancé, « effectuer des exercices cardiovasculaires trois à cinq jours par semaine, pendant un minimum de 150 minutes par semaine, est un bon début », confie Leo Hipp. « Pour utiliser efficacement l'oxygène, ce qui a en plus l'avantage de stimuler le métabolisme énergétique des graisses, il ne faut travailler qu'entre 65 % et 75 % de son rythme cardiaque maximum. » C'est ce qu'on appelle l'entraînement en zone deux.

La marche rapide, le running, le vélo, la natation et les cours collectifs sont d'excellents moyens d'améliorer l'endurance aérobie, continue Mallory Fox. Au fur et à mesure que t'habitueras à ces exercices et à d'autres entraînements cardio, tu pourras les rendre plus difficiles. « La clé, c'est de pratiquer ces activités avec une intensité modérée à vigoureuse pendant de longues périodes, en augmentant progressivement la fréquence, l'intensité, la durée ou le type d'activité au fil du temps pour renforcer son système cardiovasculaire », confie-t-elle.

La chose la plus importante à garder en tête avec cet objectif d'endurance ? Choisis les exercices de type aérobie que tu préfères. « En pratiquant des exercices qu'on aime, on a plus de chances de persévérer sur le long terme et de profiter des nombreux bienfaits qu'ils offrent pour la santé », explique Fox.

Il est aussi toujours préférable de consulter son équipe de santé avant de commencer un nouveau programme d'exercices, surtout en cas de pathologies préexistantes.