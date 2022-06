Qu'est-ce que le syndrome de surentraînement et comment l'éviter ?

Comme il n'existe pas de moyen direct pour dépister cette maladie, cela veut dire qu'il n'existe pas non plus de solution directe de prévention. L'European College of Sport Science et l'ACSM s'accordent à dire que l'absence de diagnostic clair rend les mesures de prévention plus difficiles à déterminer.

Toutefois, les experts estiment que, comme le syndrome de surentraînement est principalement dû à un déséquilibre de l'entraînement (trop d'entraînement ou de compétitions avec trop peu de récupération), il pourrait être utile de contrôler votre volume et votre fréquence d'entraînement pour détecter toute tendance à l'excès. Vous pouvez également utiliser des applications comme Nike Run Club ou Nike Training Club pour évaluer le nombre de runs ou d'entraînements que vous accumulez mois après mois, jour après jour.

Du débutant à l'athlète de haut niveau, il peut être judicieux de travailler avec un coach ou un entraîneur personnel pour élaborer un programme d'entraînement complet. Un coach peut estimer votre charge et vos séances d'entraînement, mettre en œuvre une méthodologie de périodisation standard pour votre programme (qui doit inclure des semaines moins intensives et des jours de repos, en plus de vos séances d'entraînement), et analyser les tendances pour vous aider à éviter le surmenage ou le surentraînement.

Néanmoins, il est important de noter qu'il n'existe pas de recette miracle pour traiter le syndrome de surentraînement : vous devrez déterminer avec votre médecin ce qui vous convient le mieux. Certaines personnes devront par exemple s'abstenir de s'entraîner pendant une semaine et privilégier le sommeil et une alimentation de qualité. Pour d'autres, il s'agirait de se mettre au repos pendant plusieurs mois, en fonction de leur état de santé et de leurs besoins.

Pour se prémunir du syndrome de surentraînement, l'European College of Sport Science et l'ACSM conseillent de s'accorder au moins un jour de repos par semaine. Ils préconisent également de dormir suffisamment, c'est-à-dire de prévoir un temps de sommeil nécessaire pour se sentir éveillé pendant la journée (ce qui peut varier considérablement d'une personne à l'autre), pour lutter contre le surentraînement. Il est également important de noter que vous aurez peut-être besoin de séances de sommeil plus longues à mesure que l'intensité de votre entraînement augmente.

Enfin, une bonne alimentation peut aider à récupérer de l'entraînement ou du surentraînement. Plus précisément, ils indiquent que les athlètes devraient être encouragés à augmenter leur consommation de liquides, de glucides et de calories pendant l'entraînement et la récupération afin de répondre aux contraintes plus fortes de leur discipline et de favoriser leur bien-être.

