Lors d'un entraînement de musculation, on pense souvent aux muscles du haut du bras, mais les avant-bras sont tout aussi importants. Que tu sois athlète ou non, les avant-bras sont sollicités dans la vie de tous les jours, du transport des courses au tennis ou au golf, ce qui en fait un groupe musculaire que tout le monde peut travailler.

« Des avant-bras puissants sont essentiels pour soulever, lancer, balancer, et pour les activités quotidiennes comme porter des sacs ou taper sur un clavier, ce qui en fait un élément fondamental, mais souvent négligé, du programme de performance et de prévention des blessures », explique Clif Marshall, spécialiste certifié en force et conditionnement physique, directeur principal du coaching et de l'entraînement professionnel chez D1 Training.

La force de l'avant-bras joue également un rôle dans ta progression. « Si tu n'as pas assez de force dans les avant-bras et la prise pour tenir la charge, tu vas te limiter et ne pas pouvoir progresser avec des poids plus lourds ni t'entraîner à haute intensité », explique Dennis Colón, kinésithérapeute et directeur de la santé des joueurs chez Alliance Regen & Rehab.

La force de préhension est aussi souvent utilisée comme indicateur de santé. Une revue et méta-analyse de 2021 a conclu que la force de préhension est un bon indicateur de la santé générale, de la mobilité, de la puissance des jambes, et même des risques de mortalité précoce, toutes causes et cardiovasculaire.

« La force de préhension est l'une des premières choses qui diminue avec l'âge, et c'est un élément auquel nous devons vraiment penser lorsque nous parlons d'entraînement de force », explique Noelle McKenzie, ACE CPT, cofondatrice de Leading Edge Personal Trainers.

Mais ça ne veut pas dire que tu dois te concentrer uniquement sur la force de tes avant-bras. Le coach certifié Rick Richey, NASM, DHSc, MS et LMT, explique que la force de préhension ne garantit pas forcément que tu vivras plus longtemps, mais qu'elle reflète plutôt un mode de vie globalement plus sain.

« Les personnes qui ont une plus grande force de préhension sont probablement debout, ramassent des choses, transportent des choses, déplacent des choses », dit-il. « C'est un indicateur d'un mode de vie plus actif et plus axé sur la force, et ce mode de vie peut être corrélé à la force de préhension, et cette force de préhension est corrélée à la longévité. »

Voici neuf exercices recommandés par des experts pour cibler toutes les zones de l'avant-bras et améliorer la force et les performances.