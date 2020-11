Astuces simples pour arrêter de manger lorsque vous stressez

La situation peut devenir problématique lorsque vous mangez régulièrement pour fuir ou refouler vos sentiments. De toutes nos émotions, le stress est l'un des plus grands déclencheurs, affirment Jennifer Taitz et Krista Scott-Dixon. C'est particulièrement vrai si vous ne pouvez plus profiter de ces instants qui vous aident à évacuer le stress (par exemple, lorsque vous ne pouvez plus regarder un match avec vos amis, ou lorsque votre cours de yoga préféré du dimanche matin est annulé). La nourriture est une échappatoire instantanée et toujours accessible, indique Jennifer Taitz, mais elle est temporaire. Après avoir mangé, vous risquez de vous sentir à nouveau stressé... et de culpabiliser pour ce sachet de chips vide.



Le sentiment d'avoir trop mangé et la culpabilité ne sont pas les seuls problèmes. Le recours chronique à la nourriture pour se réconforter peut entraîner une prise de poids non désirée. Et le sentiment de ne pas réussir à contrôler votre alimentation peut entraîner un effet domino, qui vous démotive à respecter votre programme d'entraînement ou des horaires de sommeil réguliers, explique Krista Scott-Dixon.