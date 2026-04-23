Nike SB Air Force 1 : une chaussure de skate conçue à partir d'une silhouette iconique

Cette chaussure réinterprète la silhouette basse culte de la Air Force 1 avec une conception technique spécifiquement développée pour le skate : unité Air au talon pour une meilleure protection contre les chocs, semelle intermédiaire plus fine pour optimiser les sensations sur la planche, motif de semelle à chevrons redessiné pour une adhérence et une souplesse optimales.

Sa languette renforcée et rembourrée, les scratchs internes et les renforts de maintien dans la doublure du col permettent aux athlètes de se sentir en sécurité sur leur planche, qu'ils/elles portent leurs chaussures lacées ou non. Son avant-pied retravaillé et ses coutures retournées ultra-résistantes garantissent un contrôle optimal aux athlètes, quel que soit leur niveau.

Ces innovations sont le fruit des retours de la team Nike SB. Ses analyses des premiers prototypes ont permis de concevoir une chaussure confortable et prête à skater dès sa sortie de la boîte, mais qui reste fidèle au style iconique de la silhouette d'origine.

« On devait trouver le juste équilibre entre les attentes des athlètes et le respect d'une icône », explique Mau Rosillo, membre de l'équipe Color Design chez Nike. « L'équipe de design a optimisé tous les éléments techniques (la semelle intermédiaire, la semelle extérieure, les motifs d'adhérence et l'empeigne) pour qu'ils s'intègrent parfaitement à la Air Force 1. Si on avait sacrifié l'un de ces aspects, on n'en serait pas là aujourd'hui. »