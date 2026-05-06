Le pack Nike Mad 90 : des versions futuristes de la Air Max qui célèbrent le passé du foot
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Les nouveaux modèles exclusifs de la Air Max 90 s'inspirent de quatre célèbres chaussures de foot Nike et de moments forts de la culture foot internationale.
- Avec le Mad 90 Pack, Nike dévoile quatre versions de l'emblématique sneaker lifestyle Air Max 90. Inspirées par le foot, elles rendent hommage aux modèles Nike Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser et Tiempo, ainsi qu'aux époques de ce sport qu'elles représentent.
- Chaque modèle est accompagné de vêtements assortis pour créer des tenues inspirées des communautés foot du monde entier.
- Le Nike Mad 90 Pack (chaussures et vêtements) sortira le 11 mai 2026 partout dans le monde sur nike.com et chez une sélection de revendeurs Nike. Le 21 mai 2026, ces modèles seront lancés dans toute l'Amérique du Nord.
Fans de la Nike Air Max 90 et de la culture foot, préparez-vous à un mariage inédit. Nike réunit ces deux univers avec le lancement du Mad 90 Pack, une collection exclusive de chaussures et vêtements qui réinterprète la célèbre sneaker lifestyle des années 90 en rendant hommage aux crampons de foot emblématiques de Nike et à leurs moments marquants. Il est important de préciser que les sneakers du Mad 90 Pack ne sont pas des chaussures de foot, mais des Air Max 90 conçues pour célébrer les grandes périodes de la culture foot.
Le Mad 90 Pack propose quatre déclinaisons de la très populaire Air Max 90 inspirées par l'univers du foot, accompagnées de vêtements assortis. Chaque version de la Air Max 90 évoque l'esprit d'une époque spécifique du foot, permettant aux passionné·e·s de les revivre tout en les présentant à une nouvelle génération d'athlètes et de fans de ce sport.
À qui s'adresse le Mad 90 Pack ?
Le Nike Mad 90 Pack est fait pour différents types de collectionneurs et collectionneuses de Air Max. Il s'adresse aux fans qui sont toujours à la recherche de modèles exclusifs et d'éditions limitées. Il séduit aussi les passionné·e·s de foot qui ont grandi à l'époque où les modèles Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser ou Tiempo étaient à leur apogée. N'oublions pas les amateurs et amatrices de culture foot et de streetwear distinctif.
Découvrez les quatre modèles de chaussures et de vêtements du Nike Mad 90 Pack
Air Max 90 Hypervenom : la Air Max 90 Hypervenom s'inspire de la Hypervenom d'origine, une chaussure Nike iconique lancée en 2013 pour les athlètes qui voulaient dominer le jeu. Cette nouvelle silhouette combine l'ADN de la chaussure de foot Hypervenom d'origine et de la Air Max 90. Son design affirmé orange et noir est caractérisé par des perforations sur l'ensemble de la chaussure et un graphisme de squelette orange se détachant sur le noir, comme sur le modèle d'origine.
Inspiration des vêtements assortis : Los Angeles, symbole d'expression personnelle, de détermination et de force communautaire, se reflète dans les vêtements assortis à la Air Max 90 Hypervenom.
Air Max 90 Mercurial : la Air Max 90 Mercurial s'inspire de la Mercurial Vapor 2002, une chaussure de foot légendaire qui a redéfini la notion de vitesse pour les athlètes comme pour les fans. La silhouette Air Max 90 repensée présente des lignes fluides et des teintes changeantes similaires à celles de la Mercurial d'origine. Le Swoosh blanc ressort sur le fond noir de la chaussure, et la languette noire rappelle également le modèle de référence. Les touches de vert kaki des premiers crampons apparaissent dans l'unité Air de la sneaker. Des touches d'orange viennent subtilement enrichir la version.
Inspiration des vêtements assortis : le sportswear coordonné célèbre l'essor de la popularité internationale de la culture coréenne.
Air Max 90 Total Laser 90 : la Air Max 90 Total Laser 90 s'inspire de la Total 90 Laser, une chaussure emblématique qui incarnait le style de jeu de nombreux grands joueurs de foot au début des années 2000. Avec ses touches de jaune vif et de noir, accompagnées de son Swoosh noir, la Air Max Laser 90 évoque les anciens crampons de la collection Air Max. D'autres éléments font écho au modèle d'origine, comme le graphisme de squelette culte, que l'on peut voir sur la version Air Max à travers la semelle extérieure en caoutchouc transparent. L'empeigne de cette nouvelle version exclusive est entièrement noire, tout comme les crampons légendaires auxquels elle fait référence, avec un style plus bas en hommage à l'original. Sur le talon, le logo Total 90 est noir, remplaçant le traditionnel écusson Nike Air. Une touche de rouge derrière la languette remplace les doublures rouges d'origine en tant qu'élément de liaison.
Inspiration des vêtements assortis : le jaune se distingue dans les vêtements Total 90, qui rappellent les tenues de foot Nike du début des années 2000 ayant popularisé la culture du foot anglais dans le monde entier.
Air Max 90 Tiempo : la Air Max 90 Tiempo renoue avec l'énergie initiale de la Nike Tiempo de 2005. Cette interprétation moderne de la Air Max 90 reprend le cuir haut de gamme, les surpiqûres, le matelassage en losange et la doublure du col caractéristiques de la Tiempo d'origine, avec un design contemporain qui dégage une aura rebelle. Elle est de couleur noire et présente un Swoosh blanc, tout comme la version de référence, avec des touches de vert pour un éclat subtil.
Inspiration des vêtements assortis : le sportswear Tiempo coordonné rend hommage à la culture foot et intègre une influence punk rock chinoise edgy.
Dates et lieux de sortie du Nike Mad 90 Pack
Le Nike Mad 90 Pack (chaussures et vêtements) sortira le 11 mai 2026 partout dans le monde sur nike.com et chez une sélection de revendeurs Nike, et le 21 mai 2026 dans toute l'Amérique du Nord.
FAQ
Qu'est-ce que le Nike Mad 90 Pack ?
Le Nike Mad 90 Pack est une collection proposant quatre déclinaisons de la très populaire Air Max 90, inspirées par l'univers du foot et accompagnées de vêtements assortis.
Quelles chaussures sont incluses dans le Nike Mad 90 Pack ?
Le Nike Mad 90 Pack comprend les modèles Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser et Tiempo, tous des versions exclusives de la Nike Air Max inspirées des modèles d'origine.
Les modèles du Mad 90 Pack sont-ils des chaussures de foot ou des sneakers ?
Les chaussures du Mad 90 Pack sont des sneakers inspirées de chaussures de foot emblématiques et d'époques marquantes de ce sport ; ce ne sont pas des chaussures de foot à crampons.
Quand sortira le Nike Mad 90 Pack ?
Le Nike Mad 90 Pack (chaussures et vêtements) sera lancé dans le monde à partir du 11 mai 2026, et en Amérique du Nord à partir du 21 mai 2026.
Où puis-je acheter le Nike Mad 90 Pack ?
Le Nike Mad 90 Pack peut être acheté sur nike.com et chez une sélection de revendeurs Nike.