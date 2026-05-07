Si tu portes tes chaussures sans chaussettes, il y a de grandes chances qu'elles finissent par sentir mauvais, en raison de la transpiration des pieds. « Ce n'est pas la transpiration en elle-même qui crée les mauvaises odeurs, mais les bactéries [sur ta peau] aiment l'humidité et sont donc attirées par un environnement humide, explique Erica Coviello, coach personnelle certifiée, coach de running certifiée par la RRCA et ancienne professeure de sciences. Les odeurs proviennent des déchets que ces micro-organismes produisent en digérant. »

Selon la coach, des chaussettes adaptées évacuent la transpiration pour que les pieds restent au sec. Cela évite ainsi la prolifération des bactéries. « Au minimum, une bonne paire de chaussettes contiendra l'humidité dans les chaussettes elles-mêmes (qui peuvent aller directement dans la machine à laver) plutôt que dans les chaussures, comme ce serait le cas si tu courais sans chaussettes », continue-t-elle.

Alors, quel est le meilleur type de chaussettes pour éviter de trop transpirer ? Pour Dustin Narde, Product Line Manager chez Nike, les chaussettes en laine sont la meilleure solution, et Erica Coviello est du même avis. « Les huiles contenues dans les fibres de laine agissent comme une barrière contre les bactéries, ce qui fait qu'elles luttent naturellement contre les mauvaises odeurs, explique-t-elle. De plus, beaucoup de personnes allergiques à la laine ou à la lanoline trouveront dans les vêtements de sport des mélanges de laine modernes, bien plus confortables et moins susceptibles de les irriter que, par exemple, un pull Irlandais traditionnel. »

L'idéal, c'est de remplacer tes chaussettes tous les six à 12 mois. Si tu cherches une bonne paire de chaussettes en laine, la chaussette mi-mollet rembourrée Nike Everyday Wool (30 $) est une excellente option. Les matières synthétiques, comme le polyester, évacuent aussi l'humidité des pieds pour garder la peau aussi sèche que possible, précise Erica Coviello. La chaussette rembourrée Nike Everyday Plus Cushioned (22 $) est fabriquée à base de polyester. Avec sa technologie Nike Dri-FIT, les pieds restent au sec et à l'aise tout au long de la journée, quelle que soit l'activité pratiquée.