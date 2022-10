Apprendre comment courir pour perdre du poids

Si vous avez un programme de running bien adapté et une alimentation équilibrée pour perdre du poids, le succès devrait être au rendez-vous et vous devriez voir votre silhouette s'affiner. Gardez toutefois à l'esprit ces pièges courants lorsqu'on cherche à perdre du poids.

Augmenter son volume d'entraînement tout en réduisant son volume d'activité physique total

Votre nouveau programme de running vous aidera à augmenter le nombre de minutes d'activité physique que vous pratiquez par semaine. Mais veillez à ce que la durée totale d'activité ne s'effondre pas pour autant. La thermogenèse d'activité sans exercice (NEAT en anglais, pour « non-exercise activity thermogenesis ») représente jusqu'à 60 % de votre dépense calorique tout au long de la journée.

Les calories brûlées lorsque vous marchez jusqu'à l'épicerie, que vous prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur ou que vous faites des pauses debout ou en marchant pendant votre journée de travail peuvent réellement s'additionner et changer la donne en terme de perte de poids. Utilisez un appareil de suivi de l'activité physique ou un tracker de fitness pour vous assurer que vous restez actif tout au long de la journée, même si vous passez plus de temps à vous entraîner.

Augmenter la vitesse ou la distance trop rapidement

Les gens sont souvent très motivés lors des premières semaines d'entraînement. Par conséquent, ils ont tendance à repousser leurs limites et à essayer de courir plus vite ou plus loin que ce que propose leur programme d'entraînement. Si ce supplément d'activité permet de brûler plus de calories sur le court terme, vous courez également le risque de vous blesser ou de vous surentraîner, ce qui peut venir mettre un frein à la réussite de vos objectifs sur le long terme. Et vous ne voulez certainement pas faire de burn out.

Une règle d'or consiste à ne pas augmenter votre distance ou durée d'entraînement de plus de 10 % par semaine. Ainsi, si vous parcourez un total de 10 kilomètres une semaine, vous ne devriez pas courir plus de 11 kilomètres la semaine suivante. Si votre long run fait 8 km en semaine deux, essayez de ne pas courir plus de 9 km lors de votre long run la troisième semaine.

Sous-estimer l'importance du soutien social

Perdre du poids peut sembler être un cheminement personnel, et d'une certaine manière, c'est le cas. Mais si vous parvenez à trouver votre tribu, celle-ci pourra vous soutenir tout au long du chemin et vous aider à vous relever si vous perdez pied. Vous rencontrerez facilement de nouvelles personnes en ligne ou dans un groupe de running local. Utilisez l'application Nike Run Club pour suivre vos entraînements, mettre vos amis au défi et entretenir votre motivation. Vous découvrirez peut-être aussi qu'aider les autres à se motiver est une excellente façon de se donner envie de donner le meilleur de soi-même et d'éviter le burn out.