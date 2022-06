Comment un partenaire de responsabilisation peut vous aider à atteindre vos objectifs

Lorsque vous discutez de chacun de vos objectifs et besoins, entrez dans le détail. Par exemple : « Je veux participer à un semi-marathon en trail avant la fin de l'année, et je vais suivre un programme d'entraînement de 12 semaines et faire du renforcement musculaire deux fois par semaine. J'aimerais beaucoup que tu m'envoies un texto la veille de chaque séance d'entraînement et que tu m'accompagnes dans un run hebdomadaire. » Indiquez clairement à votre partenaire que vous acceptez qu'il ou elle vous aide à réévaluer les choses si c'est nécessaire (par exemple, si votre objectif semble trop ambitieux ou stressant, ou si vous lui en demandez trop ou pas assez). Mettre en place ces différents éléments dès le début de la relation vous permettra d'éviter l'échec et la frustration, précise Stephen Gonzalez.

Discutez aussi de la façon dont vous allez vous y prendre pour faire des bilans de progression, et à quelle fréquence. Selon une étude de l'American Psychological Association, la régularité pourrait améliorer vos chances de réussite (et plus il y en a, mieux c'est), mais mettez-vous d'accord sur un format et une fréquence qui vous conviennent mutuellement. Si l'un ou l'une d'entre vous n'est pas fan des textos, un appel visio programmé à l'avance sera peut-être plus approprié. Ou, si vous aimez faire des bilans de progression tout en travaillant votre objectif (par exemple, en partageant un déjeuner sain), partez plutôt là-dessus. Optez pour la meilleure façon de recevoir des commentaires précis, quelle qu'elle soit, et planifiez autant que possible à l'avance, conclut Stephen Gonzalez.