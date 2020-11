Conservez votre énergie mentale pour de meilleures performances

Les symptômes de la fatigue mentale sont faciles à déceler : manque d'énergie, absence de désir de se surpasser, changements d'humeur, temps de réaction allongés, manque d'attention et même diminution de la précision (entraînant des tirs mal cadrés au football par exemple). Mais il est un peu plus difficile d'identifier les causes de cette fatigue, du moins sans ouvrir le cerveau.



Kristy Martin et ses collègues ont récemment exposé dans une étude une théorie impliquant l'accumulation d'un composé appelé adénosine dans la partie du cerveau qui contrôle la perception de l'effort, la persévérance et le traitement du lien entre effort et récompense. L'adénosine est produite lors d'une activité mentale et physique intense. Les chercheurs pensent que plus cette molécule s'accumule dans votre cerveau, plus le signal que ce dernier doit envoyer à votre corps pour continuer à pédaler, à faire la planche ou à nager doit être fort, ce qui rend la tâche plus difficile. L'adénosine bloque également la libération de la dopamine, la substance chimique qui régule la motivation, ce qui a pour effet d'affecter doublement votre état d'esprit.